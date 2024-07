Katarzyna Burzyńska pochwaliła się fotką swojego synka, a przy okazji pokazała długie i bardzo zgrabne nogi! Od narodzin małego Henia minęły prawie trzy miesiące - jak widać, w tym czasie chłopiec nieźle wyrósł, a młoda mama wróciła do formy sprzed ciąży.

Internauci byli zachwyceni uroczym zdjęciem Katarzyny Burzyńskiej z synkiem. Pod ich wspólną fotką pojawiły się same pozytywne komentarze. Co pisali fani gwiazdy "Pytania na śniadanie"?

Wow! Uwielbiam to zdjęcie!

Super zdjecie

Matko jakie nóżki patyczki do schrupania zapomniałam już jakie to słodkie