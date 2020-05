Trendy wiosna 2020. Kasia Tusk w postrzępionych jeansach z Zary. Ale jej czółenka to dopiero hit!

Kasia Tusk uwielbia stawiać na luksusowe marki, ma w swojej szafie m.in. kultowe czółenka Chanel, za które trzeba zapłacić ponad 3 tysiące złotych czy torebkę Louis Vuitton. Coraz częściej jednak prowadząca bloga "Make Life Easier" zagląda do sieciówek, w których szuka uniwersalnych ubrań. Tak też się stało tym razem. Kasia Tusk upolowała w jednej z ulubionych sieciówek Polek - w Zarze - proste jasne jeansy o długości 7/8 z delikatnie postrzępionymi nogawkami, to tak zwane kuloty. Kuloty pochodzą od francuskiego słowa "culottes", są to spódnico-spodnie do połowy łydki, które cieszyły się bardzo dużą popularnością w latach dziewięćdziesiątych. Kilka sezonów temu wróciły do mody z wielkim przytupem i nie zamierzają nas opuścić.

Kasia Tusk zestawiła jasne jeansy z Zary z oversize'ową jasnobrązową marynarką, uroczą brązową torebką z imitacji wężowej skóry oraz czarnymi zapinanymi na cienki paseczek czółenkami na stabilnym słupku.

Kasia Tusk do stylizacji dobrała czarne czółenka na stabilnym dziewięciocentymetrowym obcasie. To projekt marki Ryłko, czółenka kosztują 279,99 zł. Jak widać, będą pasować nie tylko do sukienki, ale i do postrzępionych jeansów - jak w przypadku stylizacji Kasi Tusk.