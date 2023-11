Reklama

Kasia Tusk i jej narzeczony już wkrótce powiedzą sobie sakramentalne "TAK"? Tak właśnie twierdzi magazyn "Show"! Według najnowszych doniesień gazety jedna z najpopularniejszych polskich blogerek szykuje się do ślubu - córka Donalda Tuska wyjdzie za mąż za swojego partnera, Stanisława Cudnego, z którym spotyka się już od dziesięciu lat. Okazuje się jednak, że ślub to nie jedyne ważne zmiany, na jakie szykuje się założycielka bloga makelifeeasier.pl!

Kasia Tusk wyjdzie za mąż i zostanie mamą?

Magazyn "Show" informuje, że Kasia Tusk już niebawem zostanie żoną Stanisława Cudnego, a po ślubie chce zostać mamą!

Kasia chciałaby jak najszybciej zajść w ciążę- donosi magazyn.

Czy blogerka rzeczywiście szykuje się do ślubu i już wkrótce założy rodzinę? Kasia Tusk nie komentuje swojego życia prywatnego a w sieci trudno znaleźć jej wspólne zdjęcia z ukochanym. Co ciekawe, ostatnio Kasia zamieściła na swoim blogu wpis, w którym pisze o podróży do Włoch i "epickiej chwili". Na zdjęciach z Rzymu pozuje w białej sukni ślubnej... Czyżby w ten sposób chciała potwierdzić medialne plotki?

Myślicie, że Kasia Tusk rzeczywiście już niebawem wyjdzie za mąż?

Kasia Tusk pozuje w białej sukni.

Córka Donalda Tuska planuje ślub?

