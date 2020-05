Kasia Tusk po raz pierwszy pokazała twarz córki! Spójrzcie na te piękne zdjęcia!

Kasia Tusk pochwaliła się swoją pociechą! Do tej pory blogerka publikowała w sieci fotki na których dziewczynka była odwrócona tyłem i nie było widać jej twarzy. Teraz dumna mama zrobiła wyjątek! Kasia Tusk została mamą na początku 2019 roku. Córka Donalda Tuska nie ogłosiła wówczas radosnej informacji na portalach społecznościowych, ale po jakimś czasie pokazała pokazała pierwsze zdjęcie ze spaceru z dzieckiem. Teraz, ponad rok od kiedy Kasia Tusk została mamą, w sieci pojawiły się zdjęcia na których widać twarz jej córki!

Kasia Tusk pokazała zdjęcia córki

Kasia Tusk należy do grona tych mam, które chronią wizerunek swoich dzieci i nie pokazują publicznie ich zdjęć. Do tej pory fani blogerki tylko raz mogli zobaczyć, jak wygląda jej córeczka. Kasia Tusk zabrała bowiem dziewczynkę na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Watykanie. I chociaż wtedy fotki dziewczynki obiegły chyba wszystkie media to Kasia Tusk nie zdecydowała się opublikować zdjęć córki w mediach społecznościowych.

Dopiero teraz uchyliła rąbka tajemnicy podczas relacji na Instastories! Blogerka pokazała, jak zamawia album ze zdjęciami, a przy okazji pokazała fotki swojego męża i córeczki!

Zobaczcie zdjęcia córeczki Kasi Tusk. Są piękne!

Kasia Tusk pokazała zdjęcia córki.

Instagram

Blogerka została mamą na początku 2019 roku.