Telewizja Polsat od kilku lat jest liderem na rynku jeśli chodzi o festiwale muzyczne w Polsce. Stacja w tym roku ponownie zorganizuje dwa duże wydarzenia - w czerwcu odbyły się hitowe Top Trendy, a już 22 i 23 sierpnia kolejny, tym razem nazwany Polsat Sopot Festival. Lista gwiazd, które pojawią się na scenie Opery Leśnej zapowiada się imponująco. Przypomnijmy: Kto wystąpi na Sopot Polsat Festival 2014? Nie zabraknie zagranicznych gwiazd

Reklama

Teraz do grona wykonawców występujących na festiwalu dołączyła Kasia Popowska, której debiutancki singiel "Przyjdzie Taki Dzień" od kilku tygodni nie schodzi z radiowych list przebojów w Polsce. Jeszcze bardziej imponującymi osiągnięciami Kasia może pochwalić się w sieci - tam utwór zanotował ponad 2 miliony odtworzeń, co plasuje go w absolutnej czołówce. Popowska wykona swój przebój 23 sierpnia podczas koncertu "Muzodajnia Gwiazd", a oprócz niej wystąpią jeszcze m.in. Lemon, Ewa Farna, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, Grzegorz Hyży i Honorata Skarbek.

Znacie przebój Kasi Popowskiej?

Zobacz: Celebryci na zamkniętym koncercie Ellie Goulding. Jej supportem była młoda Polka

Zobacz także

Reklama

Lista gwiazd występujących na Polsat Sopot Festival 2014: