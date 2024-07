Kasia Moś od kilku dni przebywa w Londynie, gdzie promuje swoją piosenkę "Flashlight". Reprezentantka Polski na Eurowizji 2017 wzięła również udział w wielkiej, eurowizyjnej imprezie London Eurovision Party 2017 w Cafe de Paris. Jak wypadła? Mamy nagranie!

Zobacz: Wygrała polską Eurowizję, pozowała w Playboyu, zachwyciła amerykańską gwiazdę. Wszystko co trzeba wiedzieć o Kasi Moś

Kasia Moś udzieliła w Londynie kilku wywiadów, m.in. dla Polish Radio London. Następnie zaśpiewała w klubie Mikrus w południowym Londynie. Najważniejszym jednak punktem programu była impreza London Eurovision Party 2017. Na scenie zaprezentowało się ponad 20 uczestników tegorocznej Eurowizji, ale także Rusłana oraz Conchita Wurst. Występ Kasi Moś z utworem "Flashlight" zachwycił wszystkich! Wokalistka zebrała gromkie brawa, a jej szanse na zwycięstwo rosną z dnia na dzień. Wystarczy tylko poczytać komentarze pod nagraniem:

Zobacz także

I'm from Serbia and i will vote for Poland!!! Gooo Kasia (Jestem z Serbii i będę głosował na Polskę)

Top 10 for Poland for sure! 1000000000000000 points from Bulgaria! (Top 10 dla Polski na pewno!)

top 10 for poland again? (znów top 10 dla Polski)