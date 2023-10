Jedna z najbardziej wziętych polskich modelek, Karolina Pisarek jest już po zaręczynach. Korzystając z okazji, podczas Flesz Fashion Night zapytaliśmy ją o plany ślubne. Co powiedziała nam na jednej z najważniejszych modowych imprez w Polsce? Wiadomo już o jakim stylu sukni ślubnej marzy Karolina. Okazuje się też, że modelka ma już pewne pomysły dotyczące wesela i wie, gdzie chciałaby je zorganizować. W Polsce, w USA? Jak będzie wyglądało? Zobaczcie, co zdradziła naszej reporterce.

Karolina niedawno pokazała swojego ukochanego Rogera i ogłosiła zaręczyny! Zdradziła nam, jak zdobył jej serce. Jak się okazało Karolina Pisarek poznała go w Polsce, a jej obecny narzeczony nieźle się natrudził, by się do niej zbliżyć.

Karolinę Pisarek świetnie pamiętają widzowie "Top Model". Program był przepustką do prawdziwej międzynarodowej kariery. Karolinie i jej przyszłemu mężowi życzymy wszystkiego najlepszego!

