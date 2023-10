Karolina Pisarek z pewnością nie może narzekać na nudę w tym roku. Najpierw wielkie wesele, potem równie wielka krytyka w mediach społecznościowych po słynnej już aferze kopertowej. Co ciekawe, uczestniczka piątej edycji "Top Model" mogła usłyszeć ostre komentarze nie tylko ze strony internautów, ale również innych znanych osób z show-biznesu.

Reklama

Karolina Pisarek odpowiedziała na komentarz Karoliny Gilon

W ostatnim czasie Karolina Pisarek mogła się już przyzwyczaić do tego, że czego by nie zrobiła, znajdzie się spora grupa osób, która nie przegapi okazji, żeby ją skrytykować. Jednak do ostrych komentarzy dołączyły się również niektóre gwiazdy. Karolinie Gilon puściły nerwy i prowadząca "Love Island" mocno uderzyła w modelkę! W rozmowie z naszą reporterką Karolina Pisarek przyznała, że to było dla niej spore zaskoczenie.

Dosyć sporym zaskoczeniem było dla mnie InstaStory Karoliny Gilon, która gdzieś tam trochę cię zaatakowała. Ty też byłaś zaskoczona? - zapytała nasza reporterka, Monika Maszkiewicz.

Ja byłam bardzo zaskoczona... - zaczęła modelka.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek pokazała programowego partnera! Kto to?

Reklama

Jak Karolina Pisarek oceniła zachowanie Karoliny Gilon? Czy ma do niej żal? A może pozwoliła sobie na małą uszczypliwość w ramach rewanżu? Szczegóły poznacie, oglądając nasz materiał wideo.