Karolina Korwin Piotrowska jest zachwycona debiutancką książką Kasi Tusk "Elementarz stylu", która już jest bestsellerem! Dziennikarka TVN Style w rozmowie z Party.pl przyznała, że jest to jedna z najciekawszych pozycji modowych w polskich księgarniach.

Piotrowska docenia "Elementarz stylu" Kasi Tusk nie tylko za sposób wydania i oprawę graficzną, ale i poprawność językową. Wyróżnia również jej oryginalność:

Dobrze napisana, oryginalna rzecz a nie bezczelnie skopiowana z internetu, przypominające najlepsze z możliwych wzory światowe z tej półki czyli książkę "How to be Parisian" Caroline de Maigret, "It" Alexy Chung czy rewelacyjna, wydana tez w Polsce "love, style, life" Garance Dore. Co ważne - napisana dobrą polszczyzną, czego nie można powiedzieć o książkach blogerów modowych z wyjątkiem MrVintage. To może być "must have" dla tych młodych dziewczyn, które nie chcą za wszelką cenę być modne. W tym czasie kiedy jedni zabijają się o modne w tym sezonie szmaty z tanich sieciówek, lepiej sobie poczytać tę książkę i wyciągnąć prosty wniosek, że marka i aktualna, przemijająca zbyt szybko moda, mają się do stylu jak pięść do nosa. Poza tym edytorsko to naprawdę piękna książka, aż miło ją wziąć do ręki.