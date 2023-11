Wy macie moc, macie cholerną moc. Chodakowska podniosła babki z kanap, macie moc powiedzieć ludziom "myślcie, zadawajcie pytania, miejcie wątpliwości i nie łykajcie wszystkiego jak pelikany". Zróbcie to dla was i dla nas wszystkich, bo widzicie w jakich czasach żyjemy koszmarnych, musicie to przyznać. Patrzę na ludzi wrażliwych, patrzę na artystów. Czujecie, że w powietrzu wisi coś złego. Mówię wam to jako osoba, która może jako jedyna w waszym życiu będzie wobec was szczera. W was nadzieja, bo jeżeli wy nie powiecie ludziom, że mają myśleć, to nikt nie będzie miał odwagi tego im powiedzieć. Myślmy - powiedzcie to im. Macie ogromną moc, jesteście jak generałowie internetowych armii. Użyjcie swojej siły, użyjcie swojej mocy zanim będzie za późno - apelowała Karolina Korwin-Piotrowska.