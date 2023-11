Karolina Korwin Piotrowska zabrała głos w głośnej ostatnio sprawie komentarza Magdy Gessler na instagramowym profilu Anji Rubik. Przypomnijmy, że gospodyni "Kuchennych rewolucji" napisała pod zdjęciem modelki "Dramat Oświęcim.., co to to nie !!!!! Ratunku." . Ta internetowa wypowiedź restauratorki wywołała spore kontrowersje w świecie show-biznesu. Co sądzi na temat mocnych słów Magdy Gessler Karolina Korwin Piotrowska?

Dziennikarka wielokrotnie sama padała ofiarą niewybrednych komentarzy i internetowego hejtu. Jak komentuje aferę wokół Anji Rubik?

Karolina Korwin Piotrowska jest przeciwna ocenianiu ciał innych osób.

Dziennikarka odniosła się do słynnego komentarza Magdy Gessler na temat figury Anji Rubik.