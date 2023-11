Nieoczekiwane rozstanie pogodynka Jarosława Kreta i dziennikarski Beaty Tadli to na razie najgłośniejsze wydarzenie towarzyskie tego roku. Niestety mało elegancki sposób, w jaki zrobił to Kret nie spotkało się z przychylnością. Do grona krytykujących pogodynka dołączyła znana z ciętego języka Karolina Korwin-Piotrowska. Pytana przez "Flesza" co sądzi o Krecie, odpowiedziała w swoim stylu.

Karolina Korwin-Piotrowska o Jarku Krecie

Cała Polska ma teraz z niego bekę. Przecież jeszcze niedawno wyznawał miłość na okładkach pism, a chwilę później rzucił Beatę, także publicznie - ironizuje dziennikarka

Co teraz powinien zrobić Jarosław ze swoim podupadłym wizerunkiem?Karolina ma dla niego zaskakującą radę.

Można się z niego trochę pośmiać i wysłać na kurs korzystania z social mediów - ocenia

Czy Jarek jeszcze podźwignie się po rozstaniu? O tym przeczytacie we "Fleszu".

Karolina Korwin-Piotrowska ocenia rozstanie Tadli i Kreta