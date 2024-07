Karolina Gilon w czwartek na konferencji ramówkowej TVN pojawi się jako gwiazda. A jeszcze rok wcześniej była tam w roli... kelnerki. Modelka zdradziła to na swoim profilu na Facebooku. Karolina Gilon dostała swój program w stacji TVN, który będzie emitowany na Playerze. O czym będzie? Jest to program popularnonaukowy DeFacto, w którym modelka będzie miała swój kącik dla kobiet. Odcinki z jej udziałem będą emitowane raz w tygodniu. Będziecie oglądać?

Kariera Karoliny Gilon

Karolina Gilon rozpoczynała swoją karierę w popularnym serialu "Miłość na bogato" emitowanym na Vivie. To dzięki udziałowi w tej produkcji dała się zauważyć. Po zakończeniu zdjęć do serialu Karolina zniknęła na jakiś czas, ale powróciła z wielkim hukiem kilka miesięcy temu. Wzięła udział w programie "Top Model", w którym zaszła bardzo daleko i stała się ulubienicą widzów. To właśnie dzięki temu modelka spełniła swoje marzenie i będzie mogła poprowadzić swój program.

Kibicujecie Karolinie Gilon?

Karolina Gilon o debiucie na ramówce TVN

Dziś mój debiut. Konferencja grupyTVN . Pamietam jak kiedyś uczestniczyłam podczas tej konferencji , ale w roli kelnerki.. Marząc pod nosem by stanąć kiedys po drugiej stronie .. Marzenia sie spełniają ... :)

Posted by Karolina Gilon on 21 stycznia 2016

Karolina Gilon dostała swój program.