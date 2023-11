1 z 11

Premiera nowego filmu "7 uczuć" za nami! Na premierze filmu Michała Koterskiego pojawiła się plejada gwiazd, m.in. Magda Cielecka, Maja Ostaszewska, Cezary Pazura z żoną, Marcela Leszczak i... Tomasz Karolak, który wzbudził najwięcej zainteresowania, który pojawił się z nową partnerką! Wcześniej był w związku z Violą Kołakowską, jednak ich związek nie przetrwał.

"7 uczuć" - o czym opowiada film?

Radość, złość, smutek, strach, samotność, wstyd i poczucie winy. Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy – jak większość z nas – miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić jakość swego dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca – jak się okazuje – beztroskiego okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć. Ta ekstremalnie nieprzewidywalna podróż do przeszłości obfituje w szereg przezabawnych, wręcz komicznych sytuacji, ale niesie za sobą również moc wzruszeń i refleksji.