Karol III został obrzucony jajkami! Policja natychmiast zareagowała [WIDEO]

Choć tłumy Brytyjczyków ze łzami w oczach żegnały Elżbietę II i z entuzjazmem witały Karola III, jako nowego króla, wśród obywateli pojawiali się także przeciwnicy monarchii. Na początku października podczas wizyty w Belfaście pewna kobieta kazała księżnej Kate "wracać do siebie", następnie wygłosiła hasło: "Irlandia dla Irlandczyków". W listopadzie Karol III wraz z Kamilą wybrali się w oficjalną podróż do Yorku. Tam jeden z mężczyzn zgotował im jeszcze chłodniejsze powitanie. Zaczął rzucać w kierunku monarchy jajkami!

Karol III i Kamila odwiedzili York, by wziąć udział w odsłonięciu pomnika Elżbiety II. Król i jego małżonka złożyli też wizytę w Micklegate Bar oraz spotkali się z poddanymi. W trakcie oficjalnej podróży doszło do niespodziewanego incydentu. W pewnym momencie tuż obok monarchy zaczęły lądować jajka.

James Glossop/Associated Press/East News

Policja szybko dostrzegła mężczyznę, który rzucał nabiałem z tłumu w kierunku Karola III. Sprawca krzyczał, że "kraj został zbudowany na niewolniczej krwi". Król nie krył zaskoczenia całą sytuacją. Ostatecznie żadne z jaj go nie trafiło.

James Glossop/The Times/Press Association/East News

Funkcjonariusze zatrzymali napastnika. Jak ustalono, jest nim mężczyzna w wieku ok. 30-35 lat. Większość zgromadzonych osób natychmiast potępiła jego postawę. Obywatele krzyczeli: "Wstydź się!". W odpowiedzi na incydent zaczęli śpiewać hymn państwowy, "Boże, chroń króla". Na Twitterze pojawiły się nagrania zdarzenia.

James Glossop/The Times/Press Association/East News

Sam Karol III nie przejął się jednak za bardzo sytuacją. Po chwili kontynuował witanie się z poddanymi, zachowując spokój. Najwyraźniej takie protesty nie robią już wrażenia na nowym królu.

Major incident here in York as a lone protestor tries to throw an egg at the king screaming that the country was built on the blood of slavery. He is bundled to the ground. People screaming ‘shame on you’ at him and ‘god save the king’ pic.twitter.com/tRoLjFWuJ4