Izabela Kisio-Skorupa, matka Oli Kisio, ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Trzeba jednak przyznać, że jest jedną z bardziej barwnych postaci w polskich show-biznesie, co przysporzyło je całkiem liczne grono fanów. Zobacz też: Matka Oli Kisio w stringach na prywatnej plaży. Nie weszła tam legalnie [PAPARAZZI]

Reklama

Podczas kiedy jedni bardzo na poważnie podchodzą do kampanii promującej macierzyństwo, inni nieco bardziej na luzie podeszli do sprawy. Wśród nich jest Izabela Kisio-Skorupa, która na swoim profilu na Facebooku zamieściła zabawny mem. Przebił on wszystkie inne memy, którymi obrosła słynna już kampania. W jego treści czytamy:

Zdążyłam zostać matką. Zdążyłam zostać babką. Zdążyłam zrobić karierę. Nie zdążyłam na festiwal do Opola.

Jak wam się podoba?

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Załóż dżinsy i słodki róż jak Ola Kisio