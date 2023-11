Film "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich wstrząsnął opinią publiczną i wywołał ogromne emocje wśród Polaków. W dokumencie, który ma już blisko 17 mln wyświetleń na youtube.com, poznajemy historie osób, które w dzieciństwie były molestowane przez księży. To jednak nie pierwszy raz, kiedy ofiary głośno opowiedziały o swoim dramacie sprzed lat. Kiedyś na taki krok zdecydowała się Kora. Artystka, która zmarła 28 lipca 2018 roku, w przeszłości przyznała, że w dzieciństwie była molestowana przez księdza.

Ksiądz zaprosił mnie na swoje winogrona. Całkiem możliwe, że nie mnie jedyną. Pamiętam doskonale, jak strasznie się bałam, gdy wyszłam od księdza. Przez lata nie byłam w stanie nikomu o tym powiedzieć, nikomu się poskarżyć, bo byłam wychowana w poczuciu, że kobieta jest grzesznym narzędziem, że to ta Ewa, to jabłko, że wina jest we mnie. Choć to przecież ja byłam ofiarą starego obrzydliwego księdza. Był starym śmierdzącym człowiekiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach -przyznała w wywiadzie dla "Wprost".

Teraz, blisko rok po śmierci Kory o problemie pedofilii w polskim kościele znów zrobiło się głośno. Mąż artystki, Kamil Sipowicz skomentował ostatnie wydarzenia, a przy okazji zdradził, co przed śmiercią powiedziała mu Kora.

Kamil Sipowicz opowiedział o dramacie Kory sprzed lat

Kamil Sipowicz w rozmowie z portalem Wirtualna Polska zdradził, że przed śmiercią Kory rozmawiał z nią o jej dramacie z dzieciństwa.

Przed śmiercią wyznała mi, że to, co opisała było jedynie szczytem góry lodowej. Zakonnice znęcały się fizycznie i psychicznie nad małymi dziećmi. Wytwarzały atmosferę przerażającego strachu doprowadzając je do ciężkich traum, których nigdy w dorosłym życiu nie dało się już przezwyciężyć - powiedział w rozmowie z dziennikarką wp.pl.

Kamil Sipowicz nie ukrywa, że nie chce, żeby jego wnuk został ochrzczony, ponieważ dzięki temu nie będzie miał kontaktu z osobami duchownymi. A jak komentuje głośny film Tomasza i Marka Sekielskich? Czy według niego dokument "Tylko nie mów nikomu" naprawi kościół w Polsce?

Mam nadzieję, że film Sekielskich sprawi, iż ludzie w końcu zaczną zdawać sobie sprawę, że te stadne komunie, chrzty i to dawanie klerowi potwornej władzy również przyczynia się do pedofilii. Zresztą tak jak na filmie widać, mała dziewczynka idzie do komunii u boku księdza, z którym ma "słodką tajemnicę”, a która jest dla niej absolutnie przerażająca. Mam nadzieję, że Polacy zaczną w końcu się nad tym zastanawiać.

