Kamil Glik wybrał się na wakacje z rodziną. Piłkarz zabrał swoją żonę Martę oraz córkę Victorię na zasłużony wypoczynek. W czasie trwania Euro 2016 para obchodziła piątą rocznicę ślubu. Teraz, gdy nasza reprezentacja Polski zakończyła już swoją przygodę z Mistrzostwami Europy, para ma czas, by należycie ją uczcić. Cała rodzina na co dzień mieszka we Włoszech, gdzie Kamil Glik gra w klubie Torino. Dokąd wybrali sie na wakacje? Na razie nie zdradzili. Na profilu Marty Glik pojawiła się jedynie fotka z lotniska. Czujemy, że jest to jakiś bardzo egzotyczny kierunek. ;)

Piłkarze odpoczywają po Euro 2016

To już kolejna piłkarska para, która natychmiast po powrocie z turnieju, udała się na wakacje. Marina i Wojtek Szczęsny odbywają właśnie nieco opóźnioną podróż poślubną. Sara i Artur Borucowie wypoczywają na Ibizie. Ania i Robert Lewandowscy relaksują się w Warszawskich knajpkach. Wszyscy nasi piłkarze i ich żony zasłużyli, by odpoczać. Relacje z ich wypoczynku będziemy zamieszczać na bieżąco! ;) Zaglądajcie!

Kamil Glik z rodziną w drodze na wakacje.

Marta Glik dzielnie wspierała męża w czasie Euro 2016. Pora na wypoczynek!

