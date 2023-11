Reklama

Kamil Glik na poniedziałkowym treningu doznał poważnej kontuzji barku. Polski obrońca zrobił przewrotkę podczas gry w siatkonogę i rozwalił bark. Od razu trafił na badania do Przemyśla, a dziś pojechał do Francji, gdzie w Nicei zbadał go francuski ortopeda Pascal Boileau. Wszyscy zastanawiają się, czy Kamil Glik pojedzie na Mundial do Rosji. Co nowego wiadomo?

Kamil Glik nie pojedzie do Rosji?

Wczorajszy dzień miał być w Arłamowie wyjątkowy. Adam Nawałka miał ogłosić kadrę na Mundial, a media rozpisywać się o strategii naszego trenera. Niestety, podczas porannego treningu Kamil Glik doznał poważnej kontuzji barku i musiał przerwać trening. Jak czuł się Kamil?

- Kamil jest takim człowiekiem, że jego mało co załamuje. Faktycznie był przybity, ale to nie był smutek. Wszyscy widzieliśmy, że nawet potrafi żartować, że na finał wydobrzeje. Cały Kamil. Wiadomo, że sytuacja nie jest łatwa i wydaje się, że to jest poważny uraz, ale wczoraj miał tylko zdjęcie rentgenowskie - powiedział rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski w rozmowie z TVP.

Koledzy z drużyny wspierają Kamila Glika i liczą na to, że przed wyjazdem do Rosji będzie gotowy do gry.

"Liczę na cud i wierzę w to Przyjacielu" - napisał na Twitterze Kamil Grosicki. "Dzięki brachu" - odpowiedział Glik.

Co wiadomo w sprawie Kamila Glika? Oficjalnej decyzji PZPN nie ma, ale wpis prezesa Zbigniewa Bońka rozwiał wszelkie wątpliwości. Wszystko wskazuje na to, że Glika na Mundialu zabraknie.

"Boli mnie jak zawodnicy zostawiają nas z powodu kontuzji.....ale grać trzeba i to musimy zrobić jak najlepiej. Będziemy walczyć do końca", napisał na Twitterze Boniek. "Co za pech, Kamil Glik kontuzjowany, nie pojedzie na mundial" - napisał Boniek.

Kamil Glik znalazł się na liście zawodników, którzy mieli jechać na mistrzostwa świata, ale wszystko wskazuje na to, że jego miejsce zajmie Marcin Kamiński. Żałujecie?

Tak wyglądało pierwsze badanie Kamila Glika:

Kamil Glik nie pojedzie na mistrzostwa świata

Tydzień przed wyjazdem do Rosji doznał poważnej kontuzji barku