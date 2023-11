Stało się! Artur z "M jak miłość" nie żyje. W ostatnim odcinku serialu, który został wyemitowany 8 października, widzowie po raz ostatni zobaczyli Skalskiego! Jak już wiemy, psychopata dopadł Izę w domku nad jeziorem i chciał się na niej zemścić. Narzeczoną Marcina uratował wówczas Olek, który zabił Skalskiego!

Śmierć Artura wstrząsnęła fanami "M jak miłość". Chociaż widzowie mieli już dosyć serialowego Artura, to jest im przykro, że z ekranu zniknie Tomasz Ciachorowski, który od kilku lat grał Skalskiego. Po ostatnim odcinku hitu w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Pożegnalne wpisy opublikowali również Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski, czyli serialowi Iza i Marcin. Zobaczcie, co napisali!

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski, którzy od kilku lat grali razem Tomaszem Ciachorowskim w "M jak miłość", opublikowali na swoich profilach na Instagramie zdjęcia z aktorem i podziękowali mu za współpracę na planie hitu TVP2. Zobaczcie, co odpisał im Tomasz Ciachorowski!

- ???????? @tomek_ciachorowski i na co Ci to było? ???????? Bądź zdrów ☺️ Ściskam Cię i do zobaczenia ????????- napisała Adriana Kalska.

- Ada! Dzięki za wszytko ❤️ - i co wy teraz z Marcinem będziecie beze mnie robić? Nuda ???? - odpisał Tomasz Ciachorowski.

- Tak zaczynaliśmy nasz uroczy trójkąt w @mjakmilosc.official .???? Dziękuję Tomku @tomek_ciachorowski za kawał dobrej roboty, za te wszystkie emocje, bójki i walkę o Izę. Za rozmowy w kamperze o naszych rolach i nie tylko.☺️ To była czysta przyjemność ????☺️☺️????????- czytamy na profilu Mikołaja Roznerskiego.

- @mroznerski @adriana.kalska.official dzięki - praca z wami to najlepsze co mnie w tym serialu spotkało ????- już mi was brakuje ???????? - odpisał Tomasz Ciachorowski.