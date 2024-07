Swego czasu Kuba Wojewódzki stwierdził, że "Idola" warto było robić dla Brodki. Teraz można dojść do podobnego wniosku obserwując poczynania Olgi Kaczyńskiej, która prawie rok temu wygrała drugą edycję "Top Model".

Olga zamiast brylować na salonach tak jak jej koleżanki z programu - Michalina Manios czy Ania Bałon, zajęła się na poważnie szlifowaniem swojego talentu modelki. Na początek wybrała za swój cel kraje, w których jest nieco łatwiej zaistnieć, po to by teraz podpisać prestiżowe kontrakty. Przypomnijmy, że Kaczyńska na początku pozowała do zdjęć w Londynie, potem w Tel Awiwie (zobacz) i w Australii.

Na otwarciu sklepu American Eagle Outfitters zapytaliśmy Olgę o jej kolejne plany zawodowe. Kaczyńska zdradziła AfterParty.pl, że niedawno wróciła z wakacji w Portugalii, a we wrześniu wylatuje do Mediolanu by pracować na wybiegu. W planach jest też wizyta w Nowym Jorku, z którego Olga dostała propozycję kontraktu.

