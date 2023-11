Czy Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki znów są parą? Od ich rozstania minęło kilka miesięcy i wydawało się, że to definitywnie koniec. Renata i Kuba decydującą rozmowę o ich rozstaniu przeprowadzili jeszcze na początku roku, a informacja o tym że już nie są razem, dostała się do mediów dopiero w maju.

Renata nie chciała, aby temat jej rozstania z Kubą bezustannie wracał w „Tańcu z gwiazdami”. Tym bardziej że przebiegło ono spokojnie i po przyjacielsku. O zakończeniu tego związku przez długi czas wiedzieli więc tylko jej najbliżsi przyjaciele i rodzina - powiedział w rozmowie z "Fleszem" znajomy modelki.

Ostatecznie Kaczoruk wyprowadziła się z mieszkania Kuby dopiero przed majówką. (Więcej: Kuba Wojewódzki sprzedaje swój warszawski apartament? Cena zwala z nóg, ale spójrzcie na te luksusy! ZDJĘCIA)

Wojewódzki i Kaczoruk znów razem?

Ale to że się rozstali wcale nie oznacza, że już się nie spotykają! Wszystko jednak wskazuje na to, że Kuba i Renata znowu są parą! Skąd to wiemy? Na Instastories się wideo z Open'era (Natalia Szroeder i Quebonafide już się nie ukrywają! Zobaczcie, jak bawią się na Open'erze! Kto jeszcze? ZDJĘCIA!), na którym widać Kubę i Renatę, którzy świetnie się razem bawią. Wideo zostało jednak szybko usunięte! Czy Kuba i Renata są razem i chcieli to ukryć?

Czy Kuba i Renata są razem?

Para bawi się razem na Openerze. Czy coś jest na rzeczy? Oficjalnie utrzymują przyjacielskie stosunki. Czy wrócą do siebie? A może już wrócili?