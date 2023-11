Reklama

Rok 2018 z pewnością nie należał do najłatwiejszych w życiu Justyny i Piotra Żyłów. Już na początku roku dowiedzieliśmy się o poważnym kryzysie w małżeństwie skoczka. Justyna oskarżała męża o zdradę i przyznała, że Piotr wyprowadził się z ich domu. Niestety, z czasem okazało się, że ich związku nie da się już uratować- małżeństwo Justyny i Piotra zakończyło się rozwodem.

Ostatnio wszystko wskazuje jednak na to, że relacje Justyny Żyły z byłym mężem są coraz lepsze. Justyna kibicuje Piotrowi podczas skoków i co jakiś czas publikuje w sieci jego zdjęcia. Podczas konferencji prasowej, podczas której Justyna Żyła promowała swoj program "Pierzemy brudy do czysta" zapytaliśmy więc byłą żonę skoczka, czy zbliżające się święta spędzą razem.

Posłuchajcie, co powiedziała nam Justyna Żyła!

Justyna Żyła spędzi święta z byłym mężem?