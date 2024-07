Justyna Steczkowska należy do grona gwiazd, które niechętnie wpuszczają media do swojego życia prywatnego. Gwiazda sympatię publiczności zdobywa przebojami. Swoją popularność bardzo sprytnie wykorzystuje także do wspierania wszelkich akcji charytatywnych. Nie inaczej jest tym razem. Justyna zdecydowała się pokazać po raz pierwszy zdjęcie małej Helenki na okładce "Gali", ale... nie jest to zwykła sesja.

Razem z naszą Helenką i moją rodziną postanowiliśmy zgodzić się na okładkę dla gazety GALA, w zamian za dużą kwotę pieniędzy, którą uzyskaliśmy od sponsorów. Pieniądze trafiły już na konto domu "UFNOŚĆ" :) - napisała na oficjalnej stronie Justyna.

Na okładce wywiad z gwiazdą zajawiono mianem "wielkiej świątecznej akcji". O co chodzi? Steczkowska pokrótce już wczoraj wyjaśniła na swojej oficjalnej stronie internetowej (szczegóły prezentujemy pod zdjęciem okładki) kierując wpis do dziennikarzy, z dopiskiem:

Wszystkich dziennikarzy chętnych do kopiowania tych informacji proszę o ABSOLUTNĄ RZETELNOŚĆ w jej przekazywaniu. Jeśli będziecie Państwo kopiować okładkę Gali, proszę żebyście pisali w jakim celu została zrobiona i pomagali nam w rozprzestrzenianiu informacji na temat domu UFNOŚĆ i zachęcali do pomocy wszystkich ludzi dobrej woli. - czytamy na justynasteczkowska.pl.

Ładny gest ze strony Justyny. A jak wam się podoba Helenka? Podobna do sławnej mamy?

