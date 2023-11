Tuż po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, kiedy to podczas finału WOŚP prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, zginął z rąk nożownika, Doda wpadła na pomysł zorganizowania koncertu "Artyści przeciw nienawiści". Jego celem jest walka z przemocą, hejtem i nienawiścią, która jest tak wszechobecna w naszym życiu:

Nagrywam tę wiadomość zmotywowana tym, co piszą do mnie fani. Kiedy odsłuchałam swoją piosenkę "Znak pokoju", zrozumiałam, że napisałam ją 15 lat temu i przez 15 lat nic się nie zmieniło. Mam prośbę do wszystkich muzyków, może zrobimy coś razem w duchu tego utworu? Przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy ludzi pod sceną. Zróbmy koncert, ale nie tak, że telewizja nas wynajmuje na wykon - zróbmy coś od siebie sami. Niech każdy artysta opowie, jak przeżywa hejt na własnej skórze. Możemy tym pomóc swoim fanom i zrobić kawał dobrej roboty - mówiła na Instagramie Doda.

Następnie gwiazda zaapelowała do Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak, żeby wzięły udział w takim koncercie i pokazały, że są ponad dawne kłótnie i sprzeczki:

Wyciągam rękę do Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają w branży. Hej! Dziewczyny pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Pokażmy naszym fanom, że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee razem. I teraz jest na to najlepszy moment, żeby nauczyć obserwatorów - tych, którzy nam kibicują - że właśnie zgoda buduje, niezgoda rujnuje - stwierdziła Doda w swoim internetowym przemówieniu.