Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej znanych aktorek młodego pokolenia. Mimo młodego wieku zdążyła już zdobyć popularność większą niż niektóre, starsze koleżanki z branży. A co za tym idzie, Wieniawa bierze udział w kolejnych kampaniach promocyjnych i zostaje twarzą znanych marek.

Jej zarobki zostały wyliczone na kwotę 800 tys. zł, przy czym jej chłopak Antek Królikowski przekracza 100 tysięcy rocznie. To dosyć duża rozbieżność, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze niedawno oprócz epizodycznej roli w serialu Rodzinka.pl Julia Wieniawa była głównie znana jako dziewczyna, z którą spotyka się Antek Królikowski.

Jak informuje Super Express, kampania dla znanej sieci sklepów obuwniczych przyniosła aktorce aż 500 tys. zł. A przecież to nie jej jedyne źródło dochodów! Na co dzień gra w serialach, dostaje angaże do ról w filmach, a za jej udział w imprezach branżowych, gdzie na ściankach pojawia się z produktem konkretnej marki, jak podaje se.pl: trzeba zapłacić nawet 15 tys. zł.

Julia Wieniawa i Antek Królikowski

Julia Wieniawa na gali z okazji 18. urodzin portalu Wizaż.pl