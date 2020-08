Julia Wieniawa z siostrą na okładce "Flesza"! Alicja dostała rolę w hitowym serialu! Będą ze sobą konkurować?

Już w poniedziałek w sprzedaży nowy "Flesz", a na okładce Julia Wieniawa z siostrą, Alicją Wieniawą! Okazuje się, że Ala zagra w hitowym serialu Polsatu! Czy odniesie tak wielki sukces jak Julka? Ma zadatki na wielką gwiazdę! Co jeszcze w numerze?

Pierwsze wakacje Henryka Majdana - najmłodszego synka Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana! Po urlopie parę czeka mnóstwo pracy! We "Fleszu" - Aleksandra i Michał Żebrowscy z synkiem, Feliksem. To była naprawdę dramatyczna walka o dziecko! A także - czy Basia Kurdej-Szatan jest gotowa na poród? Co Weronika Marczuk mówi nam o swojej córce, Ani? Ponadto - Kasia Kowalska, Marina i Wojciech Szczęśni oraz Agnieszka Woźniak-Starak, dużo mody, urody, kultura, kuchnia i dodatek na lato, a w nim dramatyczne fakty z życia księżnej Diany.

