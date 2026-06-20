Klaudia Marchewka, znana widzom jako uczestniczka piątej edycji programu „Kanapowcy” w TTV, znów przyciągnęła uwagę w mediach społecznościowych. Niedawno na Instagramie opublikowała nowe zdjęcia, na których pokazuje aktualną formę. Niektórzy wytykają jej jeden szczegół.

Tak zmieniła się Klaudia z "Kanapowców"

Emisja piątej edycji „Kanapowców” zakończyła się w maju 2025 roku. To właśnie wtedy widzowie zobaczyli finałowe rezultaty wspólnej pracy uczestników: Kacper, Oskar, Nina, Paulina i Klaudia razem zrzucili prawie 150 kg. Dla Marchewki był to mocny etap, bo w trakcie programu schudła 22 kg i stała się jedną z najbardziej zapamiętanych twarzy tej edycji.

Kilka miesięcy po programie Klaudia otwarcie przyznała, że po sukcesie przed kamerami przytyła 12 kg. Nie poddała się i kolejny raz zdecydowała się zawalczyć o swoje zdrowie i wymarzoną sylwetkę. Dziś trudno rozpoznać Klaudię na nowych zdjęciach. Niedawno pokazała kadry, na których porównuje swoją twarz:

Zawsze wrzucam porównanie mojego ciała- ale myślę że to jak zmieniła się moja buzia w ciągu tych 40kg jest równie warte porównania. W czasie redukcji nie wykonywałam żadnych zabiegów na twarz.

Internauci nie szczędzą jej komplementów, patrząc na całą przemianę:

Sztos, jestem z Ciebie bardzo dumna, brawo

Co Ci powiem, wyglądasz rewelacyjnie, a młodość broni się sama!

Niektórzy jednak są bardziej sceptyczni.

Klaudia z "Kanapowców" musiała się tłumaczyć

Niektórzy wypominają Klaudii z "Kanapowców" słowa, w których tłumaczy, że sięgnęła po farmakologię, by osiągnąć wymarzony efekt.

Nie umniejszając Twojego sukcesu - 40 kg to świetny wynik i widać, że włożyłaś w to dużo pracy. Czuję jednak pewne zmieszanie, bo pamiętam filmik - na tej drugiej platformie, w którym mówiłaś o wsparciu farmakologicznym w odchudzaniu. Teraz nie ma o tym ani słowa. Czy planujesz się do tego odnieść? Pytam bez złośliwości i bez hejtu. Po prostu uważam, że to ważny element całej historii i dla wielu osób może mieć znaczenie przy ocenianiu własnych możliwości oraz oczekiwań wobec procesu odchudzania.

Klaudia nie pozostawiła tego bez komentarza:

Niezmiennie odpowiadając na komentarze wspominam o tym- odpowiadałam również jakiś już czas temu w bardziej złożonym komentarzu o odstawieniu leku w marcu i o tym jak to wyglądało. Absolutnie nie unikam tematu- ale na ten moment myślę że go wyczerpałam i nie mam co więcej opowiadać- na pewno za min. pół roku zrobię ogólne podsumowanie jak tam po odstawieniu- teraz jest za wcześnie.

Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj Klaudia z "Kanapowców".

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