Tak wygląda dziś Klaudia z "Kanapowców". Zrzuciła ponad 40 kg
Klaudia z kanapowców znów jest na językach. Była uczestniczka hitu TTV opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia i relację, na których pokazuje szczupłą sylwetkę oraz wyraźnie odmieniony wygląd. Po wcześniejszym wyznaniu o problemach z wagą jej najnowsze kadry wywołały falę komentarzy.
Klaudia Marchewka, znana widzom jako uczestniczka piątej edycji programu „Kanapowcy” w TTV, znów przyciągnęła uwagę w mediach społecznościowych. Niedawno na Instagramie opublikowała nowe zdjęcia, na których pokazuje aktualną formę. Niektórzy wytykają jej jeden szczegół.
Tak zmieniła się Klaudia z "Kanapowców"
Emisja piątej edycji „Kanapowców” zakończyła się w maju 2025 roku. To właśnie wtedy widzowie zobaczyli finałowe rezultaty wspólnej pracy uczestników: Kacper, Oskar, Nina, Paulina i Klaudia razem zrzucili prawie 150 kg. Dla Marchewki był to mocny etap, bo w trakcie programu schudła 22 kg i stała się jedną z najbardziej zapamiętanych twarzy tej edycji.
Kilka miesięcy po programie Klaudia otwarcie przyznała, że po sukcesie przed kamerami przytyła 12 kg. Nie poddała się i kolejny raz zdecydowała się zawalczyć o swoje zdrowie i wymarzoną sylwetkę. Dziś trudno rozpoznać Klaudię na nowych zdjęciach. Niedawno pokazała kadry, na których porównuje swoją twarz:
Zawsze wrzucam porównanie mojego ciała- ale myślę że to jak zmieniła się moja buzia w ciągu tych 40kg jest równie warte porównania. W czasie redukcji nie wykonywałam żadnych zabiegów na twarz.
Internauci nie szczędzą jej komplementów, patrząc na całą przemianę:
Sztos, jestem z Ciebie bardzo dumna, brawo
Co Ci powiem, wyglądasz rewelacyjnie, a młodość broni się sama!
Niektórzy jednak są bardziej sceptyczni.
Klaudia z "Kanapowców" musiała się tłumaczyć
Niektórzy wypominają Klaudii z "Kanapowców" słowa, w których tłumaczy, że sięgnęła po farmakologię, by osiągnąć wymarzony efekt.
Nie umniejszając Twojego sukcesu - 40 kg to świetny wynik i widać, że włożyłaś w to dużo pracy. Czuję jednak pewne zmieszanie, bo pamiętam filmik - na tej drugiej platformie, w którym mówiłaś o wsparciu farmakologicznym w odchudzaniu. Teraz nie ma o tym ani słowa. Czy planujesz się do tego odnieść? Pytam bez złośliwości i bez hejtu. Po prostu uważam, że to ważny element całej historii i dla wielu osób może mieć znaczenie przy ocenianiu własnych możliwości oraz oczekiwań wobec procesu odchudzania.
Klaudia nie pozostawiła tego bez komentarza:
Niezmiennie odpowiadając na komentarze wspominam o tym- odpowiadałam również jakiś już czas temu w bardziej złożonym komentarzu o odstawieniu leku w marcu i o tym jak to wyglądało. Absolutnie nie unikam tematu- ale na ten moment myślę że go wyczerpałam i nie mam co więcej opowiadać- na pewno za min. pół roku zrobię ogólne podsumowanie jak tam po odstawieniu- teraz jest za wcześnie.
Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj Klaudia z "Kanapowców".
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