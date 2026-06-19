Pierwsza polska edycja programu "Love is Blind: Polska” jest już za nami, ale emocje wokół uczestników wciąż nie opadają. Ogromną sympatię fanów zdobyli Daria i Filip, którzy udowodnili, że miłość może przetrwać także po zakończeniu eksperymentu. Duże zainteresowanie wzbudzają również losy Marty i Damiana. Choć para powiedziała sobie sakramentalne "tak" podczas finału programu, w ostatnich tygodniach wokół ich relacji pojawiło się sporo spekulacji i plotek o kryzysie. Sami uczestnicy wyjawili, że są obecnie w terapii małżeńskiej. Marta pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojej codzienności. Tym razem uczestniczka "Love is Blind: Polska" postanowiła pochwalić się metamorfozą i zaprezentowała zupełnie nową fryzurę.

Marta z "Love is Blind: Polska" skróciła włosy. Tak teraz wygląda

19 czerwca Marta z programu "Love is Blind: Polska" zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie relacją prosto z salonu fryzjerskiego. Najpierw pokazała, że postawiła na odświeżenie swojego charakterystycznego blondu, prezentując kolejne etapy metamorfozy. Fani mogli więc spodziewać się jedynie subtelnych zmian w kolorze włosów. Chwilę później uczestniczka reality show ujawniła jednak efekt końcowy, który okazał się znacznie większym zaskoczeniem. Marta zdecydowała się bowiem na wyraźne skrócenie włosów i postawiła na świeże, lekkie cięcie. Trzeba przyznać, że uczestniczka świetnie prezentuje się w nowej odsłonie i fryzura była strzałem w dziesiątkę. Czy za nowymi włosami kryje się również nowy rozdział w jej życiu? Tego na razie nie zdradza.

Oliwia Ciesiółka wprost o związku Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska". To nam powiedziała

Zapytaliśmy Oliwię Ciesiółkę o sytuację Marty i Damiana z "Love is Blind: Polska", którzy jako jedyna para nie pojawili się w odcinku Reunion, by opowiedzieć o swoich losach po programie. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała krótko decyzję uczestników. Jak wiemy, sama miała okazję powiedzieć "tak" przed kamerami.

Nie wiadomo, co nimi kierowało, dlaczego nie pojawili się na tym finale. Możemy tylko spekulować, a nigdy do końca nie wiemy, myślę, że jak będą gotowi to opowiedzą? My pokazaliśmy się tym osobom, które nas oglądały, bo przez cały czas śledziły nas i naturalną koleją rzeczy jest, że chciałyby wiedzieć, jak się nasze losy potoczyły powiedziała.

Tylko spójrzcie na metamorfozę Marty z "Love is Blind"!

Marta z "Love is Blind: Polska" już tak nie wygląda. Pochwaliła się nową fryzurą / Fot. Instagram / martafrymer

Marta z "Love is Blind: Polska" już tak nie wygląda. Pochwaliła się nową fryzurą / Fot. Instagram / martafrymer

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