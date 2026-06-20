Sandra Kubicka to popularna modelka i influencerka. W mediach nie brakuje komentarzy na temat jej życia prywatnego. Celebrytka ma na koncie kilka nieudanych związków. Jakiś czas temu głośno było o rozwodzie Kubickiej z Aleksandrem Baronem, z którym doczekała się syna Leosia. Mimo trudnych doświadczeń modelka nie ma zamiaru kryć się ze swoim życiem uczuciowym. Niedawno wyjawiła w mediach, że znów jest zakochana. Szybko wyszło na jaw, że nowym partnerem Sandry Kubickiej jest przedsiębiorca Adam Zaorski. Celebrytka chętnie opowiada w sieci o swoim ukochanym. W najnowszej sesji Q&A wspomniała o szczegółach ich relacji.

Sandra Kubicka nie szczędziła czułych słów w kierunku Adama Zaorskiego. Jest jej ostoją

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Sandra Kubicka i jej partner spędzili romantyczne chwile. Zakochani wybrali się wspólnie na obiad oraz matchę. Podczas sesji Q&A internauci chcieli wiedzieć, jaki prywatnie jest partner Sandry Kubickiej. Modelka ruszyła z odpowiedzią, w której nie zabrakło emocjonalnych wyznań.

Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną, jakiego poznałam, bardzo dojrzały i wyrozumiały. Jest przeinteligentny, zabawny, czuły i codziennie sprawia, że czuję się najważniejsza napisała Kubicka na InstaStories.

W dalszej części swojego wpisu modelka przytoczyła pewne słowa na temat relacji, z którymi ostatnio bardzo się utożsamia.

Mój układ nerwowy przy nim odpoczywa. ''Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest mężczyzna, spójrz na uśmiech jego kobiety'' - bardzo lubię to powiedzenie ostatnio dodała.

Sandra Kubicka wspomniała o synu. Tak dogaduje się z jej nowym partnerem

Internauci byli także ciekawi, czy syn Sandry Kubickiej poznał jej nowego partnera. Jak się okazuje, ukochany modelki i Leoś bardzo dobrze się dogadują. Przyznała także, że miała pewne obawy dotyczące znalezienia drugiej połówki.

Bałam się bardzo, czy ktoś jeszcze mnie pokocha z małym dzieckiem, ale moja przyjaciółka powiedziała mi kiedyś takie piękne słowa, które utkwiły mi w pamięci: ''Jasne, zainteresowanie będzie mniejsze, ale przyciągniesz tylko takiego mężczyznę, który będzie dojrzały emocjonalne i gotowy pokochać was razem w pakiecie''. Czasami nie dowierzam, jak patrzę na nich razem czytamy.

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