Wraz ze zbliżającymi się wakacjami rusza sezon plenerowych koncertów i festiwali z udziałem największych polskich gwiazd. Już dziś, 20 czerwca o godz. 20:00 TVP rozpocznie transmisję "Lato z Radiem i Telewizją", gdzie na wielkiej scenie w Bielsku-Białej wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Doda, jednak takiej zapowiedzi koncertu nikt się nie spodziewał. Stacja TVP promuje wydarzenie nagraniem Dody... bez makijażu. Wokalistka zabrała głos.

TVP promuje koncert "Lato z Radiem i Telewizją" nagraniem Dody bez makijażu

Fani Dody uwielbiają piosenkarkę nie tylko za jej dorobek artystyczny, charytatywne akcje, walkę o prawa zwierząt, ale też charyzmę, pewność siebie i ogromny dystans. Wokalistka niejednokrotnie udowadniała, że za nic ma krytykę, stawiając na odważne looki, czy pokazując się bez makijażu. Właśnie w takim wydaniu gwiazda w rozmowie z TVP relacjonowała przygotowania do sobotniego koncertu "Lato z Radiem i Telewizją", który odbędzie się 20 czerwca w Bielsku-Białej.

Ubrana w brązowy total look z legginsami i croo topem w roli głównej, w czapce z daszkiem na głowie i bez makijażu Doda zapowiadała, co czeka na jej fanów już w najbliższej przyszłości. To właśnie fragment tego nagrania został udostępniony przez stację TVP w materiale promującym koncert "Lato z Radiem i Telewizją".

Doda komentuje nagranie TVP z jej udziałem

Na reakcję Dody nie trzeba było długo czekać. Znana z ogromnego poczucia humoru artystka, udostępniła na InstaStories fragment spotu TVP promującego sobotni koncert "Lato z Radiem i Telewizją" z jej udziałem. Na nagraniu zapowiedzi wydarzenia widzimy nie tylko archiwalne fragmenty występów Dody, artystkę w wieku zaledwie kilku lat, ale też jej przygotowania do imprezy, gdy bez makijażu opowiada o koncercie.

Tak - jestem bez makijażu w telewizji - wzięli mnie z zaskoczenia na próbie - skomentowała sprawę z rozbawieniem Doda na InstaStories.

To czeka widzów TVP na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją". Doda zdradziła szczegóły

Jak zapowiadała wcześniej w swoich mediach społecznościowych Doda, również w materiale TVP wspomniała o tym, że podczas koncertu "Lato z Radiem i Telewizją" w Bielsku-Białej usłyszymy jej kultowy przebój "Pamiętnik" w zupełnie innym wydaniu.

Chciałam odwzorować mój teledysk do piosenki ''Pamiętnik'' i poprosiłam wszystkich moich fanów o wysyłanie różnych aranżów: techno, dance, coś, co jest kompletnie przeciwstawnym biegunem do tego, co zaproponowałam im jako oryginał i że wybiorę jedną wersję właśnie na ''Lato z Radiem'' - mówi Doda na nagraniu.

My już nie możemy się doczekać "Pamiętnika" w nowej aranżacji, a wy?

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TVP promuje koncert "Lato z Radiem i Telewizją" nagraniem Dody bez makijażu, Fot. Instagram/dodaqueen