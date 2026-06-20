Sandra Kubicka na co dzień relacjonuje swoim fanom skrawki z codziennego życia, nie ukrywając nie tylko zawodowych smaczków, lecz także prywatnych chwil spędzonych z bliskimi. Tym razem pochwaliła się pięknymi zdjęciami i nagraniami. Napisała wprost, że mają z partnerem kolejny powód do świętowania.

Sandra Kubicka świętuje z partnerem we Włoszech

Sandra Kubicka w ostatnim czasie ma wiele powodów do radości. Gwiazda z powodzeniem rozwija swoje marki, a także angażuje się w nowe zawodowe projekty. Niedawno informowała, że wróciła również do modelingu. Co więcej, celebrytka może się też cieszyć z sukcesu w sferze prywatnej. Sandra Kubicka oficjalnie pokazała zdjęcie z partnerem i szybko stało się jasne, że jej nowym wybrankiem serca jest przedsiębiorca Adam Zaorski. Co wspólnie świętują podczas włoskiego wyjazdu?

Sandra Kubicka już w piątek 19 czerwca 2026 roku pokazała na Instagramie zdjęcie z wizyty z ukochanym w restauracji, gdzie wspólnie rozpoczęli celebrację urodzin mężczyzny. Gwiazda pokazała zdjęcie uśmiechniętego partnera z podpisem:

Urodzinowy weekend czas start! Tylko królewskie traktowanie dla mojego króla.

W kolejnych InstaStories Sandra przekazała fanom, że razem z ukochanym wybierają się na celebrację urodzin Zaorskiego do Włoch. Niedługo później celebrytka pokazała wzruszające nagranie ze wspólnej podróży z ukochanym kabrioletem. Oboje uśmiechnięci, zakochani i gotowi na wspólne świętowanie. Modelka zapowiedziała kolejne relacje tradycyjnym włoskim powiedzeniem: "La dolce vita", czyli "słodkie życie". A co wydarzyło się później?

Sandra Kubicka dostała od partnera wyjątkowy prezent

Mimo że para przez cały weekend ma świętować urodziny Zaorskiego, to mężczyzna nie zapomniał też docenić Kubickiej, która miała zorganizować włoski wyjazd w każdym detalu.

Modelka pokazała zdjęcie pokaźnego bukietu czerwonych róż, do którego dołączony był liścik od ukochanego.

Powiedzieć dziękuję to jak nic nie powiedzieć. Doceniam każdy detal, każdą myśl i całe serce, które włożyłaś w ten wyjazd. Kocham Cię, Adam napisał Zaorski do Sandry.

Modelka nie pozostawiła tego bez komentarza, uczuciowo podsumowując szczery gest partnera.

Kiedy to jego urodziny, a on i tak pamięta o tobie skomentowała Kubicka.

Nie zabrakło też zdjęć luksusowego apartamentu z widokiem na włoskie Jezioro Como.

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Widok z włoskiego apartamentu Kubickiej, fot. Instagram sandrakubicka