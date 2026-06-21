Doda znów zaskoczyła fanów, publikując archiwalne kadry z pierwszej profesjonalnej sesji zdjęciowej z czasów matury. Wspomina, że po przeprowadzce do Izraela z ówczesnym partnerem piłkarzem uwierzyła, że modeling będzie jej drogą i zgłosiła się do agencji modelek w Tel Awiwie.

Doda pokazała archiwalną sesję. Marzyła o karierze modelki

Tym razem artystka nie wracała do scenicznych stylizacji ani kulis koncertów, tylko do momentu, w którym dopiero szukała swojej drogi. Udostępnione fotografie pochodzą z okresu matury i mają dla niej szczególny ciężar: to właśnie wtedy pojawiło się przekonanie, że praca przed obiektywem może stać się zawodową przyszłością.

Doda opowiedziała, że po przeprowadzce do Izraela z pierwszym chłopakiem, który grał tam w piłkę, chciała również robić swoje i rozwijać się na własnych zasadach. Zamiast odkładać marzenie na później, postawiła na bardzo praktyczny krok: profesjonalne zdjęcia miały stać się przepustką do świata mody.

Pokazuję moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową, jak byłam nastolatką. Ale już w okresie matury. (...) Ja jak się przeprowadziłam z moim (...) pierwszym chłopakiem do Izraela, gdzie grał w piłkę, uznałam, że też muszę się przecież jakoś rozwijać, więc będę modelką. I pojechałam do Tel Awiwu do agencji modelek z tymi zdjęciami napisała na Instagramie.

Ostatnio o wokalistce głośno się mówi w innym kontekście. Niedawno Doda przyznała, że chce zostać trenerką w „The Voice”,

Agencja odmówiła Dodzie

Kolejny etap rozegrał się w Tel Awiwie. Doda pojechała tam z przygotowanym zestawem zdjęć i zgłosiła się do agencji modelek. Wspomina, że liczyła na szybkie „tak” i traktowała to jako naturalny ciąg zdarzeń: skoro ma profesjonalne fotografie i poczucie, że się do tego nadaje, to drzwi powinny się otworzyć.

Rzeczywistość okazała się jednak bardziej wymagająca. Doda nie została przyjęta do agencji modelek.

Powiedziałam: excuse me, szalom, że ja jestem urodzoną modelką, jakby nie było widać, że oni muszą mnie wziąć do tej agencji modelek. Mam 169 cm wzrostu i to jak bardzo się wyprostuję. Byłam w szoku, że mnie nie wzięli, jakby: hello? Po takim wspaniałym portfolio przekazała Doda.

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