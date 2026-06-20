Zanim wakacje ruszą w pełni, stacja TVP przygotowała dla swoich widzów wyjątkowy koncert w ramach projektu "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Trasa koncertowa potrwa od czerwca do września, a w sobotę, czerwca, mogliśmy podziwiać inauguracyjna imprezę w Bielsku-Białej. Wśród gwiazd, jakie pojawiły się na scenie nie zabrakło także Dody, która przygotowała dla swoich fanów wyjątkową niespodziankę.

Doda w niecodziennej aranżacji "Pamiętnika" na koncercie TVP "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Na ten moment czekali chyba wszyscy. Niedawno Doda zapowiedziała w sieci, że szykuje dla swoich fanów coś naprawdę wyjątkowego. Artystka poprosiła internautów, by zaproponowali jej niecodzienną aranżację muzyczną jej przeboju "Pamiętnik", jaką zaprezentuje w koncercie TVP "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Zanim jednak zobaczyliśmy występ w nowym wydaniu, Telewizja Polska zaskoczyła wszystkich nagraniem z udziałem Rabczewskiej.

Po tym, jak TVP opublikowało nagranie z Dodą bez makijażu, promujące sobotni koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską", artystka w zabawny sposób skomentowała sprawę pisząc w sieci: "Wzięli mnie z zaskoczenia". Na nagraniu mogliśmy usłyszeć:

Chciałam odwzorować mój teledysk do piosenki ''Pamiętnik'' i poprosiłam wszystkich moich fanów o wysyłanie różnych aranżów: techno, dance, coś, co jest kompletnie przeciwstawnym biegunem do tego, co zaproponowałam im jako oryginał i że wybiorę jedną wersję właśnie na ''Lato z Radiem''. - zapowiedziała Doda.

Jak zapowiedziała, tak też zrobiła. Takiej wersji "Pamiętnika" Dody nikt się nie spodziewał.

"Pamiętnik" Dody w zupełnie nowej aranżacji. W sieci poruszenie

Fani Dody doskonale wiedzą, że utwór "Pamiętnik" powstał na podstawie prywatnych zapisków z dziennika artystki. To właśnie te fragmenty stały się inspiracją do stworzenia poruszającego tekstu, ukazującego przemyślenia, odczucia i doświadczenia artystki. W teledysku możemy zobaczyć m.in. archiwalne nagrania z udziałem artystki, gdy jako zaledwie kilkuletnia dziewczyna stawiała pierwsze kroki na scenie.

Jak zapowiedziała wcześniej w rozmowie z TVP Doda, także na scenie koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" mogliśmy zobaczyć interpretację teledysku do jej utworu "Pamiętnik". By tego było mało, zamiast wzruszającej ballady, piosenka została zaaranżowana w zupełnie nowy sposób w nurcie muzyki elektronicznej. Podczas występu nie zabrakło jednorożca, morza piany i skocznej choreografii.

Ten występ to był absolutny majstersztyk! Doda po raz kolejny udowodniła, że na polskiej scenie muzycznej nie ma sobie równych. Oprawa wizualna z jednorożcem zrobiła niesamowite wrażenie, a wykonanie ''Pamiętnika'' na żywo po prostu chwytało za serce.

Doda!! Totalna petarda!! - komentują widzowie TVP w sieci.

A co wy sądzicie o "Pamiętniku" Dody w takim wydaniu?

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Doda zachwyciła na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską", Fot. AKPA