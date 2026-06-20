Nowe "Ranczo" znów rozgrzewa rozmowy po wieściach o powrocie kultowego serialu na antenę po dekadzie przerwy. Czy w najnowszej odsłonie zatytułowanej "Ranczo. Zemstaw wiedźm" telewidzowie zobaczą Marzenę Rogalską? Dziennikarka w rozmowie z "Telemagazynem" wyraziła swoją gotowość.

Marzena Rogalska dołączy do obsady "Ranczo"?

Najnowszy sezon "Rancza" ma mieć swoją premierę dopiero tej jesieni i mimo że zdjęcia rozpoczęły się całkiem niedawno, to na temat produkcji już jest w mediach bardzo głośno. Telewidzowie nie mogą się doczekać ulubionych bohaterów, choć wiadomo też już, których postaci zabraknie w "Ranczu". W jednym z ostatnich wywiadów głos w sprawie uczestnictwa w serialu zabrała również znana dziennikarka i prezenterka, obecna prowadząca programu "Kocham Cię, Polsko!" Marzena Rogalska.

Marzena Rogalska została zapytana wprost, czy przyjęłaby zaproszenie do ewentualnej nowej odsłony "Rancza". Odpowiedź była błyskawiczna i bardzo konkretna, bowiem gwiazda nie kryje swojej sympatii do kultowej, polskiej produkcji.

Biorę od razu! Nikt o tym nie pomyślał. Biorę od razu! Mogę Solejukowej parzyć kawę, mogę robić wszystko, co chcą powiedziała Rogalska dla Telemagazynu.

Choć Rogalska przyznała, że nikt nie odezwał się do niej z propozycją, to postanowiła podzielić się prywatną historią związaną z serialem.

Marzena Rogalska o fenomenie "Rancza"

Rogalska zwróciła uwagę także na to, jak daleko niesie się popularność serialu. W rozmowie przywołała historię znajomego mieszkającego za oceanem, który regularnie spotyka się z kolegami, by wspólnie oglądać "Ranczo" w ramach męskich wieczorów.

Mam przyjaciela, poważanego człowieka. Zrobił ogromną karierę i on regularnie, co tydzień spotyka się ze swoimi dorosłymi kumplami, wynajmują i oglądają 'Ranczo'. To jest ich męski czas, męski wieczór opowiedziała Rogalska.

Historia prezenterki potwierdziła tylko, jak ogromny sentyment mają Polacy do "Rancza". Z jednej strony jest nostalgia i sympatia do dobrze znanych bohaterów, a z drugiej ciekawość tego, co wydarzy się w odcinkach nowego sezonu sprawiają, że o serialu z pewnością nie przestanie być głośno przez kolejne miesiące.

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