Agnieszka Kaczorowska od lat znana jest polskiej publiczności. Swoją karierę zaczęła między innymi dzięki roli Bożenki w serialu "Klan", a w kolejnych latach szersza publika poznała się również na jej tanecznym talencie. Zdobyte przez nią mistrzostwp świata w tańcu towarzyskim przełożyło się również na wygranie Kryształowej Kuli w "Tańcu z Gwiazdami". Mimo tych i wielu innych sukcesów, gwiazda nie ukrywa, że nie było jej łatwo.

Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po prestiżowym wyróżnieniu

Agnieszka Kaczorowska została uwzględniona w TOP 20 najcenniejszych marek kobiecych w Polsce według magazynu Forbes Woman Polska, znajdując się w gronie największych gwiazd polskiego show-biznesu. W rankingu na najwyższych pozycjach znaleźli się między innymi Iga Świątek, Justyna Steczkowska, Doda, a także Katarzyna Cichopek, którą fani zdążyli już zasypać gratulacjami. Jak na takie wyróżnienie zareagowała Kaczorowska?

Aktorka zabrała głos na InstaStories, dzieląc się z fanami swoją szczerą, emocjonalną reakcją na uwzględnienie jej nazwiska w rankingu.

Przyznaję Wam, że na początku nie mogłam w to uwierzyć. (...) Dopiero to do mnie dociera i mam jedną myśl: o wow, to się naprawdę dzieje. I mam nadzieję, że to dopiero początek powiedziała Kaczorowska.

W dalszych słowach Kaczorowska wspomniała, że w ostatnim roku odniosła niejeden sukces zawodowy. Zaznaczyła swój udział w "Tańcu z Gwiazdami", ogólnopolską trasę ze spektaklem tanecznym "7", w którym tańczy z Marcinem Rogacewiczem, a także rozpoczęcie działalności jej firmy "Sway by Aga Kaczorowska", która początkowo oferowała swoim klientom perfumy, a obecnie również całą linię kosmetyków. Jak szybko przyznała, jej życie nie składa się tylko z powodzeń.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o trudach swojej kariery

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się też napisać dłuższy wpis z okazji zdobycia wyróżnienia, które zainspirowało się do podsumowania swojej kariery. Jak zaznaczyła, długoletnia praca nie była łatwa i nie zawsze wywoływała pozytywny odbiór w środowisku.

O wow! Kaczorowska w pierwszej 20stce najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce według rankingu Forbes Woman Polska… I na 6. miejscu w kategorii 'Media, kultura, sztuka'. Wiele lat temu, jak powiedziałam głośno, że świadomie buduję swoją markę osobistą, to zostałam wyśmiana, bo przecież to oznacza, że wszystko jest sztuczne i wykreowane… Jak dobrze, że się nie poddałam, choć zwątpień było wiele... napisała Agnieszka.

Zdradziła też, co według niej zapewniło jej nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale przede wszystkim wieloletnią karierę na wielu płaszczyznach.

I to co wiem na pewno, że za mocną marką osobistą idzie dyscyplina i ogromna siła charakteru, bo to nie jednosezonowy wzlot popularności, to lata pracy, wylanego potu na sali treningowej, to ciągły rozwój, chęć bycia lepszym w tym co robię, to ciągła nauka stawiania granic.

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