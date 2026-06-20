Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła emocjonalnym wyznaniem. "Dopiero to do mnie dociera"
Agnieszka Kaczorowska na bieżąco dzieli się ze swoimi fanami swoją codziennością w mediach społecznościowych i nieraz już udowodniła, że potrafi mówić nie tylko o sukcesach, lecz także mniej pozytywnych chwilach w jej życiu. Tym razem zaskoczyła emocjonalnym wyznaniem: "na początku nie mogłam w to uwierzyć".
Agnieszka Kaczorowska od lat znana jest polskiej publiczności. Swoją karierę zaczęła między innymi dzięki roli Bożenki w serialu "Klan", a w kolejnych latach szersza publika poznała się również na jej tanecznym talencie. Zdobyte przez nią mistrzostwp świata w tańcu towarzyskim przełożyło się również na wygranie Kryształowej Kuli w "Tańcu z Gwiazdami". Mimo tych i wielu innych sukcesów, gwiazda nie ukrywa, że nie było jej łatwo.
Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po prestiżowym wyróżnieniu
Agnieszka Kaczorowska została uwzględniona w TOP 20 najcenniejszych marek kobiecych w Polsce według magazynu Forbes Woman Polska, znajdując się w gronie największych gwiazd polskiego show-biznesu. W rankingu na najwyższych pozycjach znaleźli się między innymi Iga Świątek, Justyna Steczkowska, Doda, a także Katarzyna Cichopek, którą fani zdążyli już zasypać gratulacjami. Jak na takie wyróżnienie zareagowała Kaczorowska?
Aktorka zabrała głos na InstaStories, dzieląc się z fanami swoją szczerą, emocjonalną reakcją na uwzględnienie jej nazwiska w rankingu.
Przyznaję Wam, że na początku nie mogłam w to uwierzyć. (...) Dopiero to do mnie dociera i mam jedną myśl: o wow, to się naprawdę dzieje. I mam nadzieję, że to dopiero początek
W dalszych słowach Kaczorowska wspomniała, że w ostatnim roku odniosła niejeden sukces zawodowy. Zaznaczyła swój udział w "Tańcu z Gwiazdami", ogólnopolską trasę ze spektaklem tanecznym "7", w którym tańczy z Marcinem Rogacewiczem, a także rozpoczęcie działalności jej firmy "Sway by Aga Kaczorowska", która początkowo oferowała swoim klientom perfumy, a obecnie również całą linię kosmetyków. Jak szybko przyznała, jej życie nie składa się tylko z powodzeń.
Agnieszka Kaczorowska szczerze o trudach swojej kariery
Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się też napisać dłuższy wpis z okazji zdobycia wyróżnienia, które zainspirowało się do podsumowania swojej kariery. Jak zaznaczyła, długoletnia praca nie była łatwa i nie zawsze wywoływała pozytywny odbiór w środowisku.
O wow! Kaczorowska w pierwszej 20stce najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce według rankingu Forbes Woman Polska… I na 6. miejscu w kategorii 'Media, kultura, sztuka'. Wiele lat temu, jak powiedziałam głośno, że świadomie buduję swoją markę osobistą, to zostałam wyśmiana, bo przecież to oznacza, że wszystko jest sztuczne i wykreowane… Jak dobrze, że się nie poddałam, choć zwątpień było wiele...
Zdradziła też, co według niej zapewniło jej nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale przede wszystkim wieloletnią karierę na wielu płaszczyznach.
I to co wiem na pewno, że za mocną marką osobistą idzie dyscyplina i ogromna siła charakteru, bo to nie jednosezonowy wzlot popularności, to lata pracy, wylanego potu na sali treningowej, to ciągły rozwój, chęć bycia lepszym w tym co robię, to ciągła nauka stawiania granic.
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