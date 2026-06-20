Roxie Węgiel i Kevin Mglej są nie tylko zgranym małżeństwem w życiu prywatnym, lecz także współpracują ze sobą na płaszczyźnie zawodowej. Kevin jest managerem piosenkarki, dzięki czemu spędzają ze sobą większość czasu, chętnie dzieląc się swoim życie z fanami w mediach społecznościowych. Tym razem postanowili wydać osobne oświadczenia.

Roxie Węgiel zabrała głos po premierze płyty "Błękit"

Roxie Węgiel i Kevin Mglej jeszcze 18 czerwca 2026 roku wspólnie świętowali premierę nowego albumu muzycznego artystki. Choć późną nocą Roxie przekazała złe wieści ws. nowych utworów, ostatecznie sytuacja została opanowana. Dwa dni później do piosenkarki cały czas spływają gratulacje po pokazaniu efektów swojej trzyletniej muzycznej pracy. Sama również postanowiła odnieść się do kolejnego rozdziału w jej artystycznej karierze w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Już w pierwszych zdaniach wokalistka zaznaczyła, że po trzech latach praca zdecydowała się wrócić do swoich muzycznych korzeni, ale nit tylko.

W końcu mogę oddać go w Wasze ręce, ten album tworzyłam 3 lata w końcu bez presji, bez oczekiwań, zrozumiałam, że wszystko czego potrzebuje mam w sobie. Po latach eksperymentów i poszukiwania wracam do siebie, wracam do swoich muzycznych korzeni, do swojego głosu- dosłownie i w przenośni.

Wyjaśniła również symbolikę motyla towarzyszącego materiałom promującym nowy album "Błękit".

Jeśli chodzi o motyw motyla, nie jest on w tym wszystkim przypadkowy- analogicznie chciałam nawiązać do mojej drogi dojrzewania na oczach całej Polski, do naturalnego procesu przemiany.

Nie zabrakło też publicznych podziękowań dla męża i jednocześnie managera piosenkarki, Kevina Mgleja.

Nie wydarzyłoby się to jednak, gdyby nie wparcie mojego męża, który dał mi ogrom wiary w to, że prawda zawsze się obroni, wierzył w każdy mój pomysł i był przy mnie.

Równolegle głos w mediach społecznościowych głos zabrał również sam Kevin Mglej, dodając w swoim wpisie zaskakującą informację, która, sądząc po liczbie reakcji zostawionych przy wpisie na Instagramie, szybko zainteresowała internautów.

Kevin Mglej zareagował na wpis Roxie Węgiel po premierze płyty. Zdradził sekret

W tym samym momencie co piosenkarka, wpis nawiązujący do premiery płyty udostępnił na Instagramie również Kevin Mglej.

Wszystko w swoim poście napisała już Roxie, więc dodam tylko od siebie, że jestem ogromnie dumny z tego jak poprowadziłaś te płytę i jak dojrzałą i świadomą Artystką jesteś. zaczął Kevin.

W ostatnim zdaniu nawiązał do zagranicznej kariery artystki i zdradził, że już niedługo wspólnie ogłoszą kolejne wieści.

Trzymam kciuki za wszystkie Twoje zagraniczne marzenia. 2 tygodnie do kolejnych dużych ogłoszeń… zapowiedział mąż Roksany.

Jesteście ciekawi, jaką informację szykują dla fanów Roxie i Kevin?

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