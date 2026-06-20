Fani "Rolnik szuka żony" zastanawiali się, czy Arek i Julia wciąż są razem. Już wszystko jasne
Arek i Julia z 12. edycji "Rolnik szuka żony" przez miesiące unikali rozgłosu po finale, a widzowie zaczęli dociekać, czy wciąż tworzą parę. Teraz prawda wyszła na jaw, zdradziły ich te kadry.
Przez ponad pół roku po finale 12. edycji "Rolnik szuka żony" Arek i Julia trzymali swoją codzienność z dala od ciekawskich spojrzeń. Widzowie, którzy śledzili ich historię w TVP, zaczęli więc dociekać, czy ta relacja przetrwała poza kamerami. Teraz emocje wróciły ze zdwojoną siłą. Wszystko przez te kadry.
Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" nadal są razem?
W 12. edycji "Rolnik szuka żony" Arkadiusz, Barbara i Gabriel dotrwali do finałowego odcinka wraz ze swoimi wybrankami. Niestety, dla Rolanda i Krzysztofa poszukiwanie miłości w hicie TVP zakończyło się fiaskiem. I choć widzowie stacji już w napięciu oczekują na nowy sezon "Rolnik szuka żony", to losy bohaterów poprzedniej edycji wciąż budzą ogromne poruszenie w sieci, a historia Arka i Julii szczególnie mocno przyciąga uwagę, bo ich relacja na ekranie zacieśniała się stopniowo i nie była oparta na natychmiastowych deklaracjach. Gdy kurz po finale opadł, fani zostali z jednym pytaniem: co dalej?
W tej historii napięcie budowało się długo i nie bez powodu. W programie Arek do końca nie dawał widzom prostej odpowiedzi, czy jest pewien swojego wyboru, a sceptycyzm części publiczności był głośny. Tym bardziej po zakończeniu sezonu jego milczenie i brak wspólnych zdjęć w towarzystwie Julii stały się paliwem dla spekulacji, czy para już się rozstała. Teraz prawda wyszła na jaw.
Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" podzielili się swoim szczęściem
Przełom nastąpił w momencie, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia z nowej sesji, której bohaterami są Arek i Julia. Kadry zostały udostępnione na Instagramie przez lubelskiego fotografa. Dla części obserwatorów to sygnał, na który czekali od miesięcy.
Dzisiaj przedstawiam Wam przecudowną parę Julię i Arka. Nasza sesja odbyła się na terenie Kozłówki Zamoyskich, miejsca pełnego uroku i wyjątkowego klimatu. Towarzyszyło nam piękne, miękkie światło, które idealnie podkreślało ich naturalność i uczucie.
W komentarzach pod zdjęciami internauci skupili się na tym, co widać na pierwszy rzut oka: swobodę, czułość i naturalność między dwojgiem ludzi. Reakcje były masowe i bardzo emocjonalne, ale w jednym punkcie spójne: fani odebrali te ujęcia jako mocne potwierdzenie, że ta relacja wciąż trwa.
Widać miłość, nic nie jest udawane , dlatego te zdjęcia takie piękne.
Najważniejsze że są ze sobą nadal.
W programie Julia dała się poznać jako osoba konsekwentna i poukładana, a w tle pojawiał się ważny szczegół z jej życia: studiuje w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. To połączenie świata telewizyjnego romansu z realnym, wymagającym rytmem codzienności sprawiło, że wiele osób traktowało ich związek jak test. Arek z kolei zgłosił się do programu otwarcie mówiąc, że szuka bratniej duszy. Widzowie pamiętają jego wahania, ale też to, że z odcinka na odcinek coraz wyraźniej stawiał na Julię. Nowe zdjęcia uciszają najgłośniejszą wątpliwość i potwierdzają, że ich uczucie przetrwało próbę czasu.
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