Kożuchowska przeszła metamorfozę. Wszyscy patrzą na jej włosy

Małgorzata Kożuchowska wraca na scenę w głośnym tytule: już 20 czerwca w Teatrze Narodowym w Warszawie ma odbyć się premiera „Moralności Pani Dulskiej” w reżyserii Anny Augustynowicz. Na kilka dni przed tym terminem uwagę przyciągnęły zdjęcia z próby - aktorka pojawia się na nich w charakteryzacji i z wyraźnie zmienionym wizerunkiem, a najwięcej rozmów wywołuje jej fryzura.

Małgorzata Kożuchowska w nowej roli. Przeszła metamorfozę

Kiedy zbliża się premiera, teatr zwykle żyje własnym rytmem: próby, dopracowywanie scen i ostatnie poprawki, których widzowie na co dzień nie oglądają. Tym razem jednak fragment tego kulisowego świata wyszedł na pierwszy plan, bo opublikowane zdjęcia z próby sprawiły, że o przygotowaniach do spektaklu mówi się szerzej.

Kożuchowska wchodzi w „Moralność Pani Dulskiej” z główną rolą, więc naturalnie to na niej skupia się największa uwaga. Fotografie pokazują ją już nie w codziennej odsłonie, znanej z czerwonych dywanów czy ekranów, ale w teatralnej wersji, tworzonej przez kostium i charakteryzację. To właśnie tu widać, jak mocno scena potrafi zmienić rozpoznawalną twarz - i jak dużo emocji może wywołać jeden, konkretny element wizerunku. Zwłaszcza że aktorka tym razem pokazuje się w odsłonie mocno odmiennej od tych, które znamy z seriali „M jak miłość” czy „Rodzinka.pl”.

W teatrze metamorfoza nie jest dodatkiem, tylko częścią opowieści. Zdjęcia z próby sugerują, że w tym przypadku postawiono na wyrazistą charakteryzację, a największe zainteresowanie budzi fryzura aktorki.

Jeśli lubicie oglądać, jak na przestrzeni lat zmieniają się gwiazdy, niedawno pokazywaliśmy, jak dziś wygląda Zosia z „Rodziny zastępczej”.

Na zdjęciach z próby widać też inne aktorki

W spektaklu widzowie zobaczą nie tylko Małgorzatę Kożuchowską. Na zdjęciach z prób, które udostępniono w mediach, pojawiają się również Gabriela Muskała i Hanna Wojtóściszyn, co podbija ciekawość wobec obsady i atmosfery pracy nad spektaklem. Premiera zaplanowana na 20 czerwca jest już tuż-tuż, więc zdjęcia działają jak przedsmak tego, co wydarzy się na scenie.

Zobacz także:

Kożuchowska przeszła metamorfozę. Wszyscy patrzą na jej włosy Fot. Andrzej Kulpita/East News

Kożuchowska przeszła metamorfozę. Wszyscy patrzą na jej włosy Fot. Andrzej Kulpita/East News

Kożuchowska przeszła metamorfozę. Wszyscy patrzą na jej włosy Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Kożuchowska przeszła metamorfozę. Wszyscy patrzą na jej włosy Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER