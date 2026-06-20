Małgorzata Socha od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Jej stylizacje regularnie przyciągają uwagę, a aktorka doskonale odnajduje się w najnowszych trendach. Tym razem również nie przeszła niezauważona. Podczas spaceru uwagę fotoreporterów przykuł jeden szczegół - luksusowe buty gwiazdy. Ich cena robi wrażenie.

Małgorzata Socha zachwyciła stylizacją na spacerze. Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Socha została przyłapana przez paparazzi podczas spaceru ulicami Warszawy. Aktorka po raz kolejny udowodniła, że nawet w codziennym wydaniu potrafi wyglądać stylowo i z klasą. Jej swobodna, miejska stylizacja idealnie wpisywała się w najnowsze trendy, a całość przyciągała uwagę przechodniów.

Gwiazda postawiła na ponadczasowe połączenie jasnych jeansów z białą koszulą, które uzupełniła beżową kurtką o luźnym kroju. Do tego dobrała brązową torebkę na ramię, modne okulary przeciwsłoneczne oraz eleganckie czarno-białe mokasyny. Efekt? Nonszalancki, a jednocześnie bardzo szykowny look, z którego słynie aktorka.

Małgorzata Socha w modnych butach "preppy" za ponad tysiąc złotych

Małgorzata Socha doskonale wyczuwa modowe trendy. Niedawno Małgorzata Socha zachwyciła w bermudach "black espresso", teraz wagę zwracają przede wszystkim jej efektowne mokasyny w kontrastowych kolorach, które są jednym z najgorętszych hitów nadchodzącego lata. Ten model łączy elegancję z nutą retro i świetnie komponuje się zarówno z jeansami, jak i bardziej formalnymi stylizacjami.

Podobne fasony coraz częściej wybierają gwiazdy i influencerki, które stawiają na wygodę bez rezygnacji z szyku. Buty Małgorzaty Sochy marki Celine kosztują ponad tysiąc złotych, dlatego trudno przejść obok nich obojętnie. Dla tych, którzy chcieliby odtworzyć styl aktorki, mamy dobrą wiadomość - znaleźliśmy bardzo podobny model na wyprzedaży.

Małgorzata Socha zachwyciła stylizacją

Gdzie kupić modne buty "preppy" w stylu Małgorzaty Sochy

Półbuty marki Gino Rossi, które do złudzenia przypominają model noszony przez Małgorzatę Sochę, można obecnie kupić w promocyjnej cenie. Ich wartość została obniżona z 279,99 zł do 222,99 zł, co oznacza oszczędność blisko 60 zł.

Półbuty Gino Rossi fot. mat. prasowe

Warto także zwrócić uwagę na ofertę H&M. Marka przeceniła podobne buty żeglarskie ze 147,99 zł do 109,99 zł, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnym wyborem. Trudno przejść obok takiej okazji obojętnie.

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Buty marynarskie H&M fot. mat. prasowe

Małgorzata Socha zachwyciła stylizacją

Małgorzata Socha zachwyciła stylizacją

Małgorzata Socha zachwyciła stylizacją