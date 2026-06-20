Karolina Pisarek i jej mąż Roger Salla oczekują na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka - wiadomo już, że będzie to dziewczynka. W rozmowie z Wirtualną Polską modelka szczerze opowiedziała o doświadczeniach związanych z ciążą, pokazując jej jasne i trudniejsze strony. W pewnej chwili nie potrafiła opanować emocji i zalała się łzami.

Tak Karolina Pisarek dowiedziała się o ciąży

Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla usłyszeli wyjątkową wiadomość 14 lutego podczas romantycznego wyjazdu do Madrytu. Jak wspomina modelka, już od rana czuła się inaczej niż zwykle i zauważyła niepokojące, ale zarazem nietypowe objawy. Przeczucie skłoniło ją do wykonania testu ciążowego, który rozwiał wszelkie wątpliwości. To właśnie wtedy para dowiedziała się, że wkrótce zostanie rodzicami.

Czułam się jakaś zmęczona. Tak jak kocham spacerować i mój mąż nienawidzi spacerować, to teraz było tak: chodźmy na spacer, ja mówię: dobrze, ale byłam zmęczona. Chodziłam po tym Madrycie taka zmęczona, że nie byłam w stanie. Mówię: kochanie, musimy wziąć Ubera, bo ja nie pójdę dalej opowiadała.

Ostatecznie para zdecydowała się kupić test ciążowy w pobliskiej aptece. Karolina postanowiła uwiecznić tę wyjątkową chwilę, ustawiając kamerę jeszcze przed poznaniem wyniku. Nagranie, na którym widać autentyczne emocje towarzyszące temu momentowi, później opublikowała w mediach społecznościowych, dzieląc się swoim szczęściem z obserwatorami.

To wideo, które jest u mnie na social mediach, jest autentyczne, bo ja tak sobie po prostu w razie czego ustawiłam tę kamerę. I tak jak było na tym wideo, to tak właśnie w ten sposób się dowiedzieliśmy tłumaczyła.

Wiadomo już, że Karolina Pisarek i Roger Salla spodziewają się dziewczynki. O płci dziecka dowiedzieli się podczas imprezy "gender reveal".

Karolina Pisarek o trudnej drodze do macierzyństwa

W trakcie rozmowy pojawił się również wyjątkowo osobisty wątek związany z drogą do rodzicielstwa. To właśnie ten temat wywołał u Karoliny Pisarek silne emocje i wyraźne wzruszenie. Modelka przyznała, że na razie nie jest gotowa, by dzielić się wszystkimi szczegółami swoich doświadczeń.

Moja droga jest kręta i ja głośno o tym jeszcze nie opowiadałam. I jeszcze chyba nie jestem do końca gotowa, żeby o tym mówić. Jestem cały czas, tak jak mówię, w terapii. (...) Bardzo cieszymy się teraz, że jesteśmy w ciąży. Aż mi poleciała łezka mówiła wzruszona Pisarek.

Modelka nie potrafiła ukryć emocji. Nagle zalała się łzami.

My naprawdę z Rogerem jesteśmy po różnych przejściach. (...) Wiele osób zwraca uwagę na to, że my naprawdę podchodzimy do tego czasu magicznie i to też nie jest bez przyczyny. Po prostu wiemy, ile musieliśmy włożyć w to pracy, czasu, poświęcenia i różnych doświadczeń, żeby tak właśnie było, jak jest teraz stwierdziła.

Karolina Pisarek przyznała, że pozostaje w regularnym kontakcie ze specjalistami, którzy wspierają ją na każdym etapie oczekiwania na narodziny dziecka. Dzięki ich opiece może na bieżąco kontrolować przebieg ciąży.

Ja jestem pod okiem trzech ginekologów. Z racji właśnie mojej historii. I tak jak mówię, publicznie na razie nie chcę i nie czuję się gotowa, żeby o tym w pełni opowiadać dodała.

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