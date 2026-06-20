Wokół kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" robi się coraz głośniej, a na giełdzie nazwisk pojawia się następny mocny kandydat. W medialnych doniesieniach przewija się znany z telewizyjnych programów młody wokalista. Rozmowy o jego udziale mają trwać, a w tle pojawia się konkretny scenariusz o powrocie duetu męsko-męskiego na parkiet Polsatu.

Kuba Szmajkowski zatańczy z mężczyzną w "Tańcu z Gwiazdami"?

Z informacji zdobytych przed redakcję Plotka wynika, że kolejnym gwiazdorem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" ma być znany między innymi z "The Voice Kids" i występów w polskich preselekcjach do Eurowizji, rozwijający swoją karierę muzyczną Kuba Szmajkowski. Jak przekazał informator, produkcji ma szczególnie zależeć na tym, by piosenkarz tańczył w parze z mężczyzną. Nie jest tajemnicą, że jest obecnie w związku z partnerem.

Kuba jest na liście i rozmawiał już o swoim udziale w programie z produkcją. Wszystkim zależy na tym, żeby w show tańczył z mężczyzną. Ma za sobą coming out, więc to dobra okazja, żeby w 'Tańcu z gwiazdami' była kolejna męsko-męska para. Wszystkim bardzo zależy, żeby o udziale Kuby rozpisywały się portale show-biznesowe i było wokół tego dużo emocji przekazał informator Plotkowi.

Przypominamy, że w poprzednich edycjach duży sukces odniosła męsko-męska para modela Jacka Jelonka z tancerzem Michałem Danilczukiem, którzy dotarli aż do finału programu, zajmując drugie miejsce. Niewiele mniejszym sukcesem tanecznym w show mogą pochwalić się również Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, co stanowi kolejny dowód na to, że jednopłciowe pary taneczne w "Tańcu z Gwiazdami" świetnie odbierane są przez telewidzów, zdobywając wśród publiki niemałą sympatię.

Kto zatańczy z Kubą Szmajkowskim w "Tańcu z Gwiazdami"?

Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez informatora wynika, że tanecznym partnerem Kuby Szmajkowskiego ma zostać znany fanom formatu Michał Danilczuk, choć decyzja ta nie jest jeszcze przesądzona ze względu na inne zobowiązania zawodowe tancerza.

Warto zaznaczyć, że na ten moment jedyną potwierdzoną przez produkcję gwiazdą nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest Helena Englert. Równolegle w medialnych doniesieniach pojawiają się kolejne nazwiska. Wśród prawdopodobnych uczestników show wymienia się m.in. Izę Kunę, Mandarynę, Żurnalistę czy Andrzeja Rosiewicza.

Zobacz także:

Kuba Szmajkowski za kulisami 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami", Fot. Wojciech Olkusnik/East