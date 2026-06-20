Choć wakacje jeszcze się nie zaczęły, to letnie koncerty i festiwale ruszyły z wielkim przytupem. Za nami długo wyczekiwany inauguracyjny koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Bielsku-Białej, rozpoczynający serię cotygodniowych wydarzeń muzycznych, transmitowanych przez TVP. Tuż po swoim występie, Maryla Rodowicz udzieliła Telewizji Polskiej krótkiego wywiadu. Nagle temat zszedł na światowej sławy tenisistkę, Maję Chwalińską, która w Bielsku-Białej kształtowała swój sportowy talent. Nagle legenda polskiej estrady zaskoczyła komentarzem.

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" rozpalił widzów. W sieci lawina komentarzy

Na ten moment czekało wiele widzów TVP. Po głośnych zapowiedziach, Doda zachwyciła na "Lato z Radiem i Telewizją Polską" nową aranżacją swojego utworu "Pamiętnik", utrzymają w nurcie muzyki elektronicznej. Na scenie nie zabrakło także Michała Szpaka, Izabeli Torojanowskiej, Kaeyry, Filipa Lato, zespołu Big Day, Tabu, Formacji Nieżywych Schabuff, Dominika Czuża, Psio Crew Soni Maselik, a także legendy polskiej sceny muzycznej - Maryli Rodowicz.

Już w trakcie trwania koncertu w mediach społecznościowych TVP wrzało od komentarzy widzów, na żywo odnoszących się do kolejnych spektakularnych występów.

Przepięknie wyglądała Pani Marylka.

Letnie hity powinny mieć właśnie to - energię, autentyczność i dobrą energię! - komentowali w sieci widzowie TVP.

Maryla Rodowicz zaliczyła wpadkę po występie "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Chodzi o Maję Chwalińską

Tuż po występie na inauguracyjnym koncercie "Lata z radiem i Telewizją Polską", Maryla Rodowicz udzieliła stacji TVP krótkiego wywiadu, podczas którego poruszono temat jej zamiłowania do sportu.

Pani Maryla ma za sobą świetną karierę lekkoatletyczną, mistrzyni Polski młodziczek cztery razy sztafetą, sprinty, biegi przez płotki, podobno to wszystko robiła pani z gitarą. Jaki jest sekret? - padło pytanie.

Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał.

Sport jest bliski mojemu sercu i dlatego mój występ dedykuję Idze Chwalińskiej. - odpowiedziała Maryla Rodowicz.

Niestety, pomimo iż Maryla Rodowicz chciała nawiązać do powiązań Mai Chwalińskiej z Bielsko-Białą, gdzie odbywał się koncert, niefortunnie pomyliła imię tenisistki.

Iga, czy Maja, wygra Wimbledon? - pytał dalej prowadzący wywiad, nie wyprowadzając artystki z błędu.

To jest takie wróżenie z fusów. Iga jest naprawdę wielką tenisistką, Maja zaskoczyła cały świat. Dajmy się zaskoczyć. - odpowiedziała Maryla Rodowicz.

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