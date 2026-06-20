Halejcio pokazała ukochanego po hospitalizacji. Wspomniała o słowach lekarza
Kilka dni temu Oskar Wojciechowski zaniepokoił fanów wyznaniem o nagłym pobycie w szpitalu i problemach z sercem. Teraz Klaudia Halejcio, pokazała w sieci, jak jej ukochany wraca do codzienności. Na opublikowanych nagraniach widać, że przedsiębiorca nie próżnuje.
Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Aktorka i biznesmen chętnie dzielą się w mediach społecznościowych kadrami z życia codziennego i nie ukrywają, że rodzina jest dla nich najważniejsza. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się także, że para ponoć jest już po ślubie. 15 czerwca wokół ukochanego Klaudii Halejcio zrobiło się głośno z zupełnie innego powodu. Oskar Wojciechowski zaniepokoił swoich obserwatorów szczerym wpisem, w którym wyznał, że trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jak relacjonował, wszystko wydarzyło się nagle, w środku nocy. Zauważył niepokojące objawy związane z pracą serca. Badania potwierdziły migotanie przedsionków, a konieczna była szczegółowa diagnostyka.
Klaudia Halejcio pokazała nagranie męża. To zalecił mu lekarz
Klaudia Halejcio regularnie dzieli się z fanami urywkami ze swojego życia prywatnego i rodzinnego. Tym razem na jej profilu pojawił się kadr, który szybko przyciągnął uwagę obserwatorów. Aktorka pokazała swojego męża podczas aktywnego popołudnia w ogrodzie. Na nagraniu Oskar Wojciechowski najpierw jeździł na rowerze, a później zabrał się za składanie kosza do koszykówki. Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorca nie zamierza zbyt długo odpoczywać po niedawnych problemach zdrowotnych. Halejcio podeszła jednak do sytuacji z dużym dystansem i humorem, sugerując żartobliwie, że jej ukochany chyba nie do końca bierze sobie do serca zalecenia lekarzy dotyczące oszczędzania się.
Kiedy lekarz zalecił mu dzień wolnego
Mocne wyznanie Klaudii Halejcio. Wspomniała o codzienności męża
Niedługo po tym, jak Oskar Wojciechowski wyznał, że był hospitalizowany, Klaudia Halejcio zabrała głos w mediach społecznościowych. Aktorka zwróciła uwagę na fakt, że wiele osób zauważa jedynie sukcesy jej ukochanego. Rzeczywistość nie jest tak idealna.
Nikt nie widzi tego, co ja widzę. Nie widzicie nocy, w których nie śpi. Nie widzicie telefonów, które nie milkną. Nie widzicie miny, kiedy mówi ''wszystko dobrze'', a nic nie jest dobrze. Widzicie efekt. Ja widzę cenę. Codziennie
Zwróciła się także do internautów, którzy sugerują im, że mają perfekcyjne życie.
Zanim napiszecie kolejny komentarz, że to takie proste i fajne życie, zastanówcie się, czy chcielibyście zamienić się z nami choć na jeden dzień. Nie na ten z Instagrama. Na ten prawdziwy
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