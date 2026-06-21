Choć od dawna fani TVN plotkowali o takiej możliwości, teraz ich płomienne nadzieje wreszcie stały się faktem. Podczas sobotniego koncertu "Wianki nad Wisłą", prowadzonego przez Jana Pirowskiego, gwiazdor stacji nagle zaskoczył wszystkich wyznaniem, potwierdzając wieści ws. Izabelli Krzan. Uwielbiana dziennikarka już niebawem zasili szeregi porannego pasma stacji "Dzień Dobry TVN". Kiedy premiera programu z jej udziałem?

Izabella Krzan nową prowadzącą "Dzień Dobry TVN"

To był jeden z tych momentów, które w show-biznesie działają jak zapalnik: informacja padła wprost podczas "Wianków nad Wisłą", w oprawie dużego wydarzenia i przed kamerami. Jan Pirowski nagle wywołał Izabellę Krzan pytając:

''Szukasz pary?'' - zapytał, po czym dodał: ''Ja już nie szukam, bo znalazłem''. - powiedział do Izabelli Krzan wprost ze sceny Jan Pirowski.

Po tych słowach kamera TVN ukazała widzom zawstydzoną i zarumienioną Izabellę Krzan.

Panie i panowie, cieszę się, że mogę ogłosić to w tym skromnym, elitarnym gronie. Izabella Krzan nową prowadzącą ''Dzień Dobry TVN'' - nagle krzyknął ze sceny Jan Pirowski.

TVN dopiął to również w sieci, publikując post o dołączeniu Krzan i Pirowskiego do składu programu.

Mr Pirowski i Ms Krzan mają ogromną przyjemność dołączyć do składu dziendobrytvn - informuje w sieci stacja TVN.

Izabella Krzan i Jan Pirowski oficjalnie nową parą prowadzących "Dzień Dobry TVN"

Izabella Krzan jest związana ze stacją od 2024 roku. Zaczynała w TVN Style, a później dołączyła do zespołu "Dzień Dobry TVN" jako reporterka. Równolegle budowała swoją pozycję w dużych formatach: prowadziła m.in. "Afryka Express", a w planach ma także rolę prowadzącej "Azję Express", której premiera ma się odbyć jesienią na antenie TVN. Do tego doszły kolejne zadania w projektach rozrywkowych, w tym współprowadzenie Top of the Top Sopot Festival.

Jan Pirowski również nie jest dla widzów nową twarzą. Publiczność TVN zna go m.in. z "Mam talent!", które prowadzi wspólnie z Pauliną Krupińską. Do "Dzień Dobry TVN" dołączył kilka miesięcy temu i miał już okazję sprawdzać się w testowych wydaniach. Teraz stacja postawiła na jasny ruch: Pirowski dostaje stałą ekranową partnerkę, a Krzan awansuje do roli współprowadzącej poranny format.

Pod wpisem ogłaszającym dołączenie Izabelli Krzan i Jana Pirowskiego do "Dzień Dobry TVN" w krótkim czasie pojawiła się fala komentarzy: gratulacje, deklaracje oglądania i wyraźna radość, że do porannej ekipy dołącza duet, który ma dać świeżą energię.

Będzie fajnie, świeża krew z mega dużą dawką pozytywnej energii. Gratki.

TVN Pana Boga za nogi załapał tym wyborem. - komentują zachwyceni internauci.

Swoje wsparcie publicznie okazali także ludzie związani z "Dzień Dobry TVN", podkreślając, że skład prowadzących jest już kompletny i witając nowych gospodarzy.

No, i teraz to mamy komplet Dzień dobry! - napisał Damian Michałowski.

Do zobaczenia jutro kochani. Już Was lubię w sumie od zawsze. - dodała Paulina Krupińska.

Izabella Krzan wraz z Janem Pirowskim zadebiutują na antenie jako prowadzący "Dzień Dobry TVN" już 1 lipca.

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