Pomimo iż Wersow jest już w zaawansowanej ciąży, influencerka nie zamierza zwalniać tempa. Co więcej, niektórzy fani piszą wprost, że im bliżej porodu, tym ich idolka tryska jeszcze większą energią. Popatrzcie tylko na jej najnowsze zdjęcia. W sobotnie popołudnie, 20 czerwca, Weronika Wiśniewska opublikowała w sieci serię rodzinnych kadrów w towarzystwie ukochanego męża. Wraz z Frizem gwiazda miała powody do świętowania, ukochana córeczka pary - Maja - właśnie skończyła 3 lata.

Wersow i Friz świętują 3. urodziny Mai

Wersow i Friz od dawna znani są z relacjonowania swojej codzienności. Influencerkie małżeństwo nawet nagrało pełnometrażowy film ze swojego ślubu, który mogliśmy oglądać w kinach pod wdzięcznym tytułem "Friz&Wersow. Miłość w czasach online". Od premiery minął już niemal rok, a w życiu pary wiele się zmieniło. Niebawem zakochani po raz drugi zostaną rodzinami. Niedawno Wersow i Friz zdradzili, jak chcą nazwać syna, wymieniając w jednym z wywiadów kilka imion, jakie rozważają. Zanim jednak przywitają na świecie kolejną pociechę, para ma powody do świętowania. Ich pierworodna córeczka, Maja, właśnie skończyła 3 lata.

Z okazji 3. urodzin małej Mai w mediach społecznościowych dumnych rodziców pojawiła się seria uroczych zdjęć z wydarzenia. Także na youtube'owym koncie influencerki pojawiła się relacja z obchodów urodzin Majusi.

Nasza córeczka skończyła już 3 lata! Codziennie zachwyca nas swoim uśmiechem, wrażliwością i cudownym serduszkiem. Jesteśmy ogromnie dumni, że możemy patrzeć, jak rośnie i odkrywa świat. - napisała na Instagramie Wersow.

Tak Wersow i Friz świętują 3. urodziny córki. Impreza w iście księżniczkowym stylu

Urodziny dzieci gwiazd od lat budzą ogromne zainteresowanie mediów, nic dziwnego, znani i bogaci rodzice robią bowiem wszystko, by sprostać oczekiwaniom małych jubilatów. Niedawno Anna i Robert Lewandowscy świętowali urodziny córek, organizując Klarze i Laurze wspólną imprezę pod znakiem piłki nożnej oraz hitowej animacji Netflixa "K-popowe łowczynie demonów".

Jak się okazuje, także Wersow i Friz postanowili postawić na bajkowy motyw z okazji 3. urodzin małej Mai. Influencerkie małżeństwo zdecydowało się na motyw księżniczek Disneya, które pojawiły się m.in. na torcie czy uroczych muffinach. Nie zabrakło także balonowych dekoracji, ścianki do robienia zdjęć, czy zabawnych dziecięcych makijaży.

Jak dowiadujemy się z YouTube'a Wersow, mała Maja już teraz przejawia zainteresowanie makijażem, dlatego też w prezencie otrzymała zestaw kosmetyków odpowiednich dla dzieci, jak brokaty czy błyszczyki.

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