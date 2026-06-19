Nowy sezon serialu "Ranczo" wraca na antenę po 10 latach przerwy, choć na premierę trzeba poczekać aż do jesieni 2026 roku. Na planie nowych odcinków pojawiła się już Marta Chodorowska, której bohaterka przejdzie niemałą metamorfozę. A jak potoczy się relacja granej przez nią Klaudii Kozioł z Fabianem Dudą?

Klaudia Kozioł po metamorfozie w nowym sezonie "Rancza"

Jak można wywnioskować z pierwszych medialnych doniesień, nowy sezon "Rancza" będzie obfitować w metamorfozy znanych postaci, którzy powrócą na ekran równo po dekadzie. W sieci nie brakuje zaskakujących doniesień o bohaterach "Rancza". Przemiana serialowej Klaudii Kozioł, granej przez Martę Chodorowską, jest jedną z tych, które rzucają się w oczy natychmiast. Sama zmiana fryzury może być uznawana za mocny sygnał, że w Wilkowyjach znów może wydarzyć się coś, co wywróci znane układy do góry nogami.

Fani serialu dobrze wiedzą, że w poprzednich sezonach Klaudia często zmieniała styl, a jej wybory bywały związane z tym, w jakim momencie życia była i z kim akurat próbowała budować przyszłość. Dlatego kolejna wyrazista metamorfoza w 11. sezonie automatycznie rozbudza domysły o tym, czy tym razem zmienia się wyłącznie dla siebie, czy być może w celu rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu uczuciowym, w którym przez lata obecny był serialowy Fabian.

Co dalej Klaudią i Fabianem w "Ranczu"?

Związek Klaudii Kozioł i Fabiana Dudy w serialu "Ranczo" należał do tych, które widzowie śledzili z wypiekami na twarzy. Bywało gorąco, bywało trudno, a temperament Klaudii nie raz sprawdzał cierpliwość i pewność Dudy. W pewnym momencie pojawił się nawet wątek, w którym wydawało się, że Fabian może związać się z pielęgniarką Jagną, ale ostatecznie wrócił do relacji z Klaudią.

Końcówka 10. sezonu przyniosła pewną dawkę niepokoju, bowiem stabilizacja zaczęła Klaudię zwyczajnie nużyć. Zamiast spokoju wybrała bodźce i kolejne wyzwania, a swoją energię przerzuciła m.in. na sprawy gminne, w tym program krzewienia kultury w Wilkowyjach. W finale 10. sezonu nic wprost nie zapowiadało rozstania tej pary, lecz teraz fani mają ku temu wątpliwości.

Na planie 11. sezonu, przy dworku Lucy (Ilony Ostrowskiej), Marta Chodorowska pojawiła się jako jedna z pierwszych osób z obsady. Uwagę przyciągała nie tylko atmosfera powrotu po latach, ale też fakt, że w tym samym czasie na planie zabrakło Piotra Ligienzy, czyli serialowego Fabiana Dudy. Warto jednak zaznaczyć, że najprawdopodobniej był to po prostu dzień, w którym kręcono sceny bez Dudy. Co więcej, głos w sprawie dalszych losów bohaterów zabrali też fani serialu.

Fani "Rancza" komentują przyszłe losy Klaudii i Fabiana

Co ciekawe, jeszcze przed startem zdjęć aktorka sygnalizowała w mediach społecznościowych, że historia Klaudii i Fabiana wciąż może być kontynuowana. Kilka miesięcy przed wejściem na plan serialu Chodorowska przypominała ich wspólne ujęcia z minionych sezonów i zachęcała odbiorców do zgadywania, jak potoczą się ich losy.

Ciekawe czy ta miłość jeszcze trwa…? Jak myślicie, jak mogły potoczyć się losy Klaudii i Fabiana? zapytała serialowa Klaudia.

Internauci nie zawiedli.

Musi trwać. Byliście najlepsi.

Wróżę im dziecko!!

Myślę że mogą mieć córkę, dorastająca nastolatkę z tak samo temperamentnym charakterkiem jak mama za młodu.. byłoby ciekawie czytamy w komentarzach.

Jak myślicie, jak potoczą się losy Klaudii i Fabiana w 11. sezonie "Rancza"?

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