Julia Wieniawa w nowej fryzurze! To cięcie to totalny hit na wiosnę 2020

Julia Wieniawa znów zmieniła fryzurę? Wszystko wskazuje na to, że tak! Gwiazda pochwaliła się na Instastory zupełnie nowym zdjęciem, na którym widzimy ją w nowej fryzurze. Julia Wieniawa ma grzywkę?! Tak też to wygląda - choć niektórzy fani twierdzą, że jet to po prostu peruka, którą gwiazda założyła na planie filmowym w związku z jej nową rolą. Przyjrzyjcie się sami zdjęciom na dole!

Grzywka - to hit wiosny 2020

A wy jak myślicie? To rzeczywiście peruka czy Julka naprawdę zdecydowała się na tak radykalne cięcie? Jedno jest pewne - grzywka jest jednym z najgorętszych fryzurowych trendów na wiosnę 2020 - zwłaszcza grzywka, tzw. "curtain bangs", w której zakochały się gwiazdy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Jak wam się podoba nowa fryzura Julii Wieniawy? Myślicie, że rzeczywiście ścięła grzywkę czy to tylko peruka?

Tak Julia Wieniawa wyglądała jeszcze niedawno. Wygląda lepiej z grzywką czy bez grzywki?

My kochamy ją w dwóch fryzurach!