Julia Wieniawa pochwaliła się zdjęciem z najmłodszą siostrą. Podobne?

Julia Wieniawa mnóstwo czasu spędza na planach seriali i filmów, wiedzie też bogate życie towarzyskie, ale zawsze znajduje czas na spotkanie z rodziną. Ostatni długi weekend spędziła na grillowaniu i pochwaliła się zdjęciem z najmłodszą siostrą, Kornelią. Są do siebie podobne? Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Julia Wieniawa pochwaliła się zdjęciem z najmłodszą siostrą

Julia Wieniawa ma trzy siostry. Alicja Wieniawa-Narkiewicz też próbuje swoich sił jako aktorka, a 14-letnia Wiktoria i 7-letnia Kornelia jeszcze nie debiutowały w show-biznesie. Pasją najmłodszej siostry aktorki jest taniec, co widać na instagramowym profilu mamy Julii Wieniawy, która chętnie publikuje zdjęcia z najmłodszą córką.

Widać, że rodzina ma ze sobą doskonały kontakt i tym razem to gwiazda serialu "Zawsze warto" pokazała zdjęcie z najmłodszą siostrą. Co prawda nie są do siebie podobne, ale wyglądają równie pięknie. Tak wyglądała ich rodzinna niedziela. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Zobacz także: Michał Szpak, Julia Wieniawa, Kayah, Viki Gabor i wiele innych gwiazd w wyjątkowym projekcie

Instagram

Julia Wieniawa często publikuje na Instastories relacje z rodzinnych weekendów.