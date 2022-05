Johnny Depp ma romans ze swoją prawniczką? Aktor w objęciach Camille Vasquez

Jak wygląda milioner? Proszę: potargane włosy, tanie okulary, skórzana kurtka, wytarte dżinsy, dziurawe trampki. Papieros w ustach. Szelmowski uśmiech. Oto Johnny Depp. Buntownik z Hollywood. Pirat aktorstwa. Dziwak i outsider. Fan Keitha Richardsa, gitarzysty The Rolling Stones. W „Piratach z Karaibów” wzorował się właśnie na nim. To od niego zapożyczył wizerunek niechlujnego zawadiaki, zawsze na lekkim rauszu. Teraz opinię zbuntowanego chłopca zniszczyli Johnny’emu producenci z Hollywood. Za najnowszą, czwartą część „Piratów...” zaproponowali mu 56 milionów dolarów! Johnny nie odmówił. Takiej gaży w Hollywood jeszcze nie było. Nawet Tom Hanks może mu pozazdrościć. Do tej pory to on bił rekordy. Za film „Demony i anioły”, kontynuację „Kodu da Vinci”, dostanie „jedynie” 37 milionów dolarów. Zabawki milionera Johnny Depp twierdzi, że pieniądze pomagają mu normalnie żyć. „Używam pieniędzy, żeby kupić sobie prywatność. Dzięki nim mogę spędzać czas w swoich oazach spokoju”, wyznaje. Każda z tych „oaz” warta jest co najmniej kilkanaście milionów dolarów. W 2000 roku Depp za 25 milionów dolarów kupił sobie wyspę na Bahamach. Kiedy w talk-show Davida Lettermana prowadzący powiedział: „Johnny, nie wiedziałem, że tak po prostu można sobie kupić wyspę”, odpowiedział: „Ja też nie”. Na zakup namówił go inny ekscentryk z Hollywood, Marlon Brando. Na pytanie, co Johnny najbardziej lubi robić na wyspie, ten odpowiada: „Nic. Absolutnie nic”. Wyspa jest bezludna, przebywać może na niej tylko właściciel z rodziną. Czyli Johnny Depp, jego żona Vanessa Paradis i dwójka dzieci – sześcioletni Jack i dziewięcioletnia Lily Rose. Na wakacjach całymi dniami odgrywają z tatą...